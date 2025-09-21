مصطفی نکولعل آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت کاروان ایران برای حضور در بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان اظهار کرد: کمتر از دو ماه تا آغاز بازیهای المپیک ناشنوایان باقی مانده و بیشتر اردوهای آمادهسازی تیمهای ما با روند مطلوبی پیش رفته و این روزها در حال سپری کردن آخرین مراحل خود هستند. پس از این باید مرحله محک جدی تیمها را آغاز کنیم و به همین دلیل برگزاری بازیهای تدارکاتی در دستور کار قرار گرفته و برای آن برنامهریزی مناسبی انجام شده است.
رئیس فدراسیون ناشنوایان افزود: با قاطعیت میتوانم بگویم که تقریباً تمام روند آمادهسازی کاروان ایران بهخوبی دنبال میشود. در بخش پشتیبانی نیز کارهای لازم انجام شده و بسیاری از اقدامات مانند تهیه بلیت، رزرو هتل و سایر امور اجرایی یا به پایان رسیده یا در حال انجام است. در این مدت وزارت ورزش با تمام توان در کنار فدراسیون ناشنوایان بوده و بیشترین حمایت و کمک را ارائه کرده است. با این حال همچنان برای برخی برنامههای رفاهی ورزشکاران نیاز به جذب اسپانسر و کمک مالی بخش خصوصی داریم تا بتوانیم هزینههای مربوط به پول توجیبی ورزشکاران و پاداش مدالآوران را تأمین کنیم.
وی گفت: کارهای اداری مربوط به ویزای کاروان نیز به خوبی پیش میرود. هرچند سفارت ژاپن در ابتدا سختگیریهایی داشت که امری طبیعی است اما با هماهنگیهای لازم تشریفات مربوط به صدور ویزا انجام شده و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
نکولعل آزاد ادامه داد: در دوره گذشته که این بازیها در برزیل برگزار شد ما به مقام چهارمی رسیدیم؛ اما باید در نظر داشت که به دلیل شرایط کرونایی آن دوره تیمهای قدرتمندی چون ژاپن، روسیه، بلاروس و چین حضور نداشتند وگرنه شاید جایگاه ما مانند ادوار قبل بین هشتم تا دهم قرار میگرفت.
رئیس فدراسیون ناشنوایان اضافه کرد: با این حال کاروانی که برای این دوره آماده کردهایم تفاوتهای زیادی با دوره گذشته دارد. اردوهای منظمتری برگزار کردیم، کادر فنی اکثر تیمها را تغییر دادیم و از مربیان تماموقتی بهره گرفتیم که به تیم ملی ناشنوایان اهمیت ویژه میدهند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین کمیته روانشناسی تشکیل دادهایم و روانشناسان این کمیته به صورت شبانهروزی با ورزشکاران در ارتباط هستند که قطعاً در جریان مسابقات و مدیریت ذهنی بازیکنان تأثیر مثبت خواهد داشت. همه این اقدامات برای آن است که کاروان اعزامی ایران در این دوره متفاوت و موفقتر از همه ادوار گذشته ظاهر شود.
