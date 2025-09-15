معرفی تنها شناگر اعزامی به بازی های المپیک ناشنوایان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، علیرضا ایزدی سرمربی تیم ملی شنا ناشنوایان با اشاره به نهایی شدن یک سهمیه این رشته برای حضور در بازی‌های المپیک ناشنوایان گفت: بر این اساس میان محمودی خلخالی و علیرضا مطهری فرد رقابت انتخابی برگزار شد. با لحاظ کردن مواد تخصصی این شناگران و رکورد ثبت شده توسط آنها، علی محمودی خلخالی سهمیه اعزام را به خود اختصاص داد.

به گفته وی، دور جدید تمرینات تیم ملی شنا برای حضور در بازی‌های المپیک با حضور همین تک شناگر المپیکی برگزار می‌شود. تمرینات محمودی خلخالی در این اردو، از امروز (دوشنبه ۲۴ شهریور) در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون آغاز می‌شود و تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت. به همین منظور او روز گذشته وارد محل اردو شد.

۵۰ و ۱۰۰ متر قورباغه، ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد و ۱۰۰ متر کرال پشت موادی هستند که علی محمودی خلخالی در جریان مسابقات شنا بازی‌های المپیک در آنها شرکت خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.