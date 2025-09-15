یک نماینده مجلس حامی و سفیر ورزش ناشنوایان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، در آستانه حضور کاروان ورزشی ناشنوایان ایران در بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک (۲۴ آبان تا ۶ آذر - ژاپن)، فتح الله توسلی نماینده مردم شریف بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در محل فدراسیون ورزشهای ناشنوایان حاضر شد و ضمن بازدید از بخشهای مختلف فدراسیون، در جریان شرایط ورزشکاران و تیمهای ملی در رشتههای مختلف و کمبودهای ورزش ناشنوایان قرار گرفت.
مصطفی نکو لعل آزاد رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با تاکید بر اینکه حضور این نماینده مجلس در این فدراسیون به صورت خودجوش و بنا به تصمیم شخصی انجام شد، گفت: دکتر توسلی با درخواست خود از فدراسیون بازدید کردند و شنونده مشکلات ما در بخشهای مختلف بودند. بعد از طرح موضوعات مختلف و به ویژه مشکلات و کاستیهایی که با آنها مواجه هستیم، راه کارهای خوبی را ارائه دادند که بررسی شدند. امیدواریم به تدریج اجرایی شوند.
وی با ابراز امیدواری از اینکه راه کارهای ارائه شده توسط این نماینده مجلس به تدریج اجرایی شده و اینگونه به ورزش ناشنوایان کمک شود، تصریح کرد: به پاس قدردانی از این حضور و حمایتهای اعلام شده، حکم حامی و سفیر ورزش ناشنوایان را به وی دادیم. این اطمینان را داریم که با کمک یارانی که از میان مسئولان عاشق در کنارمان قرار میگیرند، دیگر دل نگرانیهای همیشه را نداریم.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان در ادامه با تاکید بر اینکه این فدراسیون برای سال جاری دو برنامه مهم و محوری داشت، گفت: حضور در مسابقات فوتسال قهرمانی جهان اولین برنامه بود که با ثبت چهارمین قهرمانی برای ایران به پایان رسید. دومین برنامه هم مربوط به حضور در بازیهای المپیک ناشنوایان میشود که در حال تشکیل و آماده سازی کاروان اعزامی هستیم.
به گفته نکو لعل آزاد، این کاروان شامل ۱۶۰ ورزشکار از ۱۲ رشته در بخش مردان و ۶ رشته در بخش بانوان است و با نام «عاشقان ایران» در بازیها شرکت خواهد داشت.
وی تاکید کرد: اطمینان دارم با حمایتهایی که از طرف وزارت ورزش و فدراسیون شده است، ورزشکاران کاروان اعزامی ایران به ژاپن بهترین نتایج ممکن را در کسب خواهند کرد و بارها باعث به اهتزاز در آمدن پرچم کشورمان خواهند شد.
نکولعل آزاد همچنین خاطرنشان کرد: ۲۱ رشته ورزشی فعال داریم، یکی از اهدافمان این است که به موازات کار قهرمانی، پاسخگوی نیازها در بخش همگانی هم باشیم. به همین دلیل انجمن ورزشی همگانی را تأسیس کردیم تا اینگونه پاسخگوی علاقمندان جدید در این حوزه باشیم.
وی از مسائل مالی به عنوان بزرگترین مشکل ورزش ناشنوایان یاد کرد و گفت: البته با توجه به اینکه فدراسیون ورزشهای ناشنوایان عضو کمیتههای ملی المپیک و پارالمپیک نیست، وزارت ورزش به تنهایی از ما حمایت کرده است با این حال وظیفه خود میدانیم که برای بهرهگیری از حمایتهای بخشهای خصوصی و خیرین هم تلاش لازم را داشته باشیم به خصوص که بلافاصله بعد از المپیک، در رشتههای مختلف برنامههای سنگین دیگری در سطح جهانی و آسیایی داریم.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان تاکید کرد: هر چه قهرمانیهای ما بیشتر میشود، مطالبات و تقاضا هم برای ورود و فعالیت در حوزه ورزش ناشنوایان بیشتر میشود. در نتیجه مشکلات مالی بیشتر خواهد شد. اینجاست که خیرین و اسپانسرها باید کمک کنند. البته در این زمینه رسانهها هم نقش تعیین کنندهای دارند کمااینکه با کمک آنها، امروز صدای ناشنوایان بلندتر و بیشتر در جامعه شنیده میشود. هر جا میرویم صحبت از ورزش ناشنوایان است و این میطلبد بزرگان، مسئولان، بنگاههای اقتصادی، هیئت مدیره بخشهای خصوصی و دولتی و … بیشتر کمک حال ورزش ناشنوایان باشند. میتوانند از بخشهای مختلف مانند یک درصد مالیات، مسئولیت اجتماعی و… به ما کمک کنند تا شرمنده قهرمانان نباشیم.
مصطفی نکولعل آزاد در پایان از وزیر ورزش و جوانان، نمایندگان مجلس به ویژه دکتر توسلی، ریاست مجلس، رئیس جمهور و تمام عزیزانی که در کنار ورزش ناشنوایان حضور دارند، قدردانی کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم در خدمت به مردم و به ویژه ناشنوایان موفق تر از همیشه باشیم و بارها پرچم کشورمان را در سطح آسیا و جهان و المپیک به اهتزاز در آوریم.
