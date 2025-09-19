  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

احتمالا تا ۲۰۳۰ بشر زبان حیوانات را خواهد فهمید!

احتمالا تا ۲۰۳۰ بشر زبان حیوانات را خواهد فهمید!

پروژه Earth Species با استفاده از هوش مصنوعی قصد دارد زبان حیوانات را کشف کند و به برقراری ارتباط بهتر انسان با طبیعت کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه Earth Species امیدوار است با افزایش درک ما از ارتباطات پیچیده حیوانات، احساس قدردانی بیشتری نسبت به طبیعت در مردم ایجاد شود و در نتیجه به حفاظت از محیط زیست کمک کند.

هدف این پروژه ساخت «مترجم» برای صحبت با حیوانات نیست بلکه ایجاد فرهنگ لغت‌ ابتدایی برای آن‌ها است که می‌تواند در استراتژی‌های حفاظتی و احیای ارتباط انسان با زیست‌بوم‌ها مؤثر باشد.

این پروژه با استفاده از هوش مصنوعی در حال بررسی صداهای حیوانات مختلف از جمله فنچ‌های گورخری، کلاغ‌های هاوایی و نهنگ‌های بلوگا است. محققان امیدوارند تا سال ۲۰۳۰ به بینش‌های جالبی در مورد نحوه ارتباط با حیوانات دست یابند.

کد خبر 6594220
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها