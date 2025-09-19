احتمالا تا ۲۰۳۰ بشر زبان حیوانات را خواهد فهمید!

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه Earth Species امیدوار است با افزایش درک ما از ارتباطات پیچیده حیوانات، احساس قدردانی بیشتری نسبت به طبیعت در مردم ایجاد شود و در نتیجه به حفاظت از محیط زیست کمک کند.

هدف این پروژه ساخت «مترجم» برای صحبت با حیوانات نیست بلکه ایجاد فرهنگ لغت‌ ابتدایی برای آن‌ها است که می‌تواند در استراتژی‌های حفاظتی و احیای ارتباط انسان با زیست‌بوم‌ها مؤثر باشد.

این پروژه با استفاده از هوش مصنوعی در حال بررسی صداهای حیوانات مختلف از جمله فنچ‌های گورخری، کلاغ‌های هاوایی و نهنگ‌های بلوگا است. محققان امیدوارند تا سال ۲۰۳۰ به بینش‌های جالبی در مورد نحوه ارتباط با حیوانات دست یابند.