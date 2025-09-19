لبخندهای شهریور؛ از پایان یک جاسوس تا بالا رفتن پرچم

خبرگزاری مهر_مجله مهر: در روزهای بدرقه تابستان و استقبال از زمستان، در ایامی که همه در تکاپو هستند تا خودشان را برای شروع شش ماهه دوم سال آماده کنند این روزهای شهریور ماه برای خیلی از ما حکم استراحت بین دو نیمه را دارد تا اگر نصفه اول ۱۴۰۴ را از دست دادهایم لااقل به فکر نجات نصفه دوم روزهای سال پیش رو باشیم. هفتهای که گذشته برخلاف هفتههای قبل وزنه خبرهای نسبتاً خوب به خبرهای تلخ میچربید. اتفاقاتی که عقل سلیم میگوید در کنار رویدادهای تلخ باید بیشتر از آنها حرف زد و بلندتر آنها را برای دیگران خواند تا به این نتیجه رسید که دنیا و زندگی همچنان با همه سختیهایش میتواند ادامه داشته باشد و روی لب آدمها به اندازه چند ثانیه هم که شده لبخند بنشاند.
ماجرای یک تذکر جدی به رئیسجمهور
در این هفته تصویری منتشر شد که بسیار از کاربران در شبکههای اجتماعی نسبت به آن واکنش نشان دادند و از آن انتقاد کردند. تصویری از نشست اضطراری سران کشورها در دوحه که پزشکیان به سمت اردوغان، رئیس جمهور ترکیه رفته بود و حتی اردوغان به خودش زحمت نداده بود که از روی صندلی از جا برخیزد. بعد از انتقادها مسئولان دولت این اتفاق را به یک خوش و بش ساده و صمیمی نسبت دادند اما منتقدان همچنان بر این باور بودند که آقای پزشکیان باید در انتخاب نحوه برخورد صمیمی با رؤسای کشورها روشی دیگر در پیش گیرد. چون هرچند این رفتار صمیمانه در برخورد با مردم یک ارزش محسوب میشود ولی در دیدارهای حاشیهای و رسمی با سران کشورها تصویری دیگر از ایران به نمایش میگذارد که اصلاً خوشایند جایگاه سرزمینمان نیست.
اجرای حکم یک خائن به وطن
از دیگر خبرهای مهم روزهای گذشته اعدام شدن یک جاسوس موساد بعد از جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی بود. در خبرها آمد که بابک شهبازی پس از طی روال قانونی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، به دار مجازات آویخته شد. بد نیست بدانید که درباره نحوه جاسوسی و خیانت این مزدور رژیم صهیونیستی این طور نوشته شده: «شهبازی به واسطه شغل خود (طراحی و نصب دستگاههای خنککننده خانگی صنعتی) در مراکز مهم و زیرساختی کشور در حوزههای مخابراتی، نظامی و امنیتی رفت و آمد داشته و از مختصات و ویژگیهای دیتاسنترهای آنها اطلاع داشته لذا تصمیم به فروش اطلاعات به سرویس موساد در قبال اخذ پول و اقامت کشور خارجی کرده»
وقتی استقلال هفتایی شد
بعد از نتایج نه چندان رضایت بخش تیمهای ایرانی با تیمهای عربی در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا بیشتر از همه شکست عجیب استقلال برابر تیم الوصل امارات به چشم آمد تا جایی که این تیم بزرگ ایرانی با نتیجه هفت بر یک نتیجه بازی را به تیم حریف واگذار کرد. باخت سنگینی که با انتقادهای شدید مردم و به خصوص هواداران استقلال همراه شد تا جایی که بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که چرا باید تیمی با این میزان خرج تراشی و خرید بازیکنهای خارجی چنین شکست وحشتناکی را رقم بزند؛ حتی جواد خیابانی روی آنتن تلویزیون با انتقاد به مدیریت تیم آبیها اعلام کرد: «همه کار کردن یعنی آوردن دروازهبان ۴۰ ساله؟ حداقل بگذارید ۷ گل را بازیکن جوان خودمان بخورد تا تجربه کسب کند.»
لایک به خاویر باردم
چند روز پیش بود که بعد از جنجالهای زیاد سرانجام فیلم «علت مرگ نامعلوم» به عنوان نماینده ایران در اسکار ۲۰۲۶ معرفی شد اما خبر پرسر و صداتر درحوزه فرهنگ مربوط به رویکرد دو هنرپیشه در مقابل یک اتفاق بود. در روزهایی که بازیگران سابق ایرانی با خروج از ایران در برابر دشمنان این خاک در شبکههای فارسی زبان خوشرقصی میکنند، فرخنژاد طی مصاحبه با شبکه صهیونیستی اینترنشنال عملاً حمایت خودش از اسرائیل را اعلام کرد و گفت که این رژیم برای کمک و نجات مردم ایران به آنها حمله میکند! درست موازی صحبتهای فرخنژاد اما خاویر باردم برنده جایزه اسکار طی یک حرکت قابل تأمل و قابل ستایش در فرش قرمز امی با چفیه فلسطینیها حاضر شد و رسماً در برابر رسانهها گفت: «اینجا هستم تا نسلکشی در غزه را محکوم کنم. انجمن بینالمللی پژوهشگران نسلکشی بهطور رسمی آن را نسلکشی اعلام کرده است. به همین دلیل ما خواستار تحریم تجاری و دیپلماتیک و همچنین اعمال تحریمها علیه رژیم اسرائیل هستیم. من نمیتوانم با کسی که نسلکشی را توجیه یا حمایت میکند، کار کنم.»
وقتی در کشتی پرچم بالاست
اما از خبرهای خوب هفتهای که گذشت و حال ایرانیها را حسابی خوش کرد مدال آوری بچههای کشتی آزاد بود که در نهایت با ۷ مدال در ۱۰ وزن تیم ایران را برسکوی قهرمانی جهان نشان داد. یکی از لحظات درخشان این قهرمانی به قول تیتر رسانههای ایرانی کشتیهای بیرحمانه رحمان عموزاد و سلام نظامی امیرحسین زارع به پرچم ایران بود که هردو به مدال طلا ختم شد. ناگفته نماند که در زمان نگارش این مطلب بچههای کشتی فرنگی با قدرت بیشتر در حال افتخارآفرینی برای مردم سرزمینمان هستند.
