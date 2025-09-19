به گزارش خبرنگارمهر حجتالاسلام قاسم عبداللهی در خطبههای نماز جمعه اراک، با توصیه به تقوا و اخلاص در امور، اظهار کرد: اساس موفقیت هر جامعه در صداقت نیتها و عمل الهی افراد آن است.
امام جمعه موقت اراک با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش، افزود: پس از پیروزی انقلاب، مدارس تنها به آموزش علمی محدود نشدند بلکه مراکزی برای تربیت دینی و اخلاقی نسل آینده هستند که باید مورد توجه مسئولان امر باشد.
حجت الاسلام عبداللهی بیان کرد: امام خمینی (ره) در سخنان تاریخی خود شأن معلم را همتراز پیامبران دانستند و این مهم اهمیت و مسئولیت خطیر معلمان در جامعه اسلامی را نشان میدهد.
وی افزود: رسالت اصلی معلمان تنها تدریس نیست، بلکه باید با گفتار و رفتار خود الگوی انسانی و اخلاقی برای دانشآموزان باشند و آنان را در مسیر رشد معنوی هدایت کنند.
امام جمعه موقت اراک، کمتوجهی به این مسئولیت در برخی مدارس مشهود است و لازم است مدیران و مسئولان نسبت به آن حساس باشند.
حجت الاسلام عبداللهی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: پس از انقلاب اسلامی، دشمنان داخلی و خارجی برای تضعیف نظام نوپا توطئههای بسیاری طراحی کردند و در نهایت با تحریک رژیم بعث عراق به رهبری صدام، جنگی گسترده را علیه ایران آغاز کردند، اما رهبری امام خمینی (ره)، ایثار رزمندگان و همراهی مردم، مانع تحقق اهداف آنان شد.
وی تأکید کرد: دفاع مقدس علاوه بر تثبیت جمهوری اسلامی، نشان داد که وحدت ملی و مقاومت میتواند هر تجاوزی را ناکام بگذارد.
امام جمعه موقت اراک تاکید کرد: انتظار است مردم نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه هوشیار باشند و سرمایه اصلی کشور《 اعتماد و حضور مردم》 را حفظ کنند، چراکه، اتکا به غرب برای ایران نتیجهای جز زیان نخواهد داشت.
