مدارس کانون پرورش نسل آینده جامعه است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام یوسف عطاالهی در خطبههای عبادی و سیاسی نماز جمعه زاویه با اشاره به جایگاه رفیع اهلبیت پیامبر (ع) در فرهنگ اسلامی، محبت به آنان را نعمتی بزرگ و پایدار دانست و گفت: دوستی و عشق به خاندان عصمت و طهارت باید در دل مؤمنان همیشگی باشد و هیچگاه کمرنگ نشود.
امام جمعه زاویه افزود: برای آنکه این محبت در جان انسان ریشهدار بماند، ذکر الهی باید همواره جاری باشد.
حجت الاسلام عطاالهی تأکید کرد: بالاترین و برترین نوع ذکر، ذکر قلبی است، یعنی جایی که تمام وجود انسان متوجه محضر پروردگار شود و هر عمل و اندیشهای رنگ خدایی به خود بگیرد.
وی با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید، مدارس را محیطی مهم برای رشد نسل آینده دانست و گفت: استعدادهای دانشآموزان در همین مدارس شکوفا میشود و نقش مربیان، مدیران و ناظمان در هدایت و انگیزهبخشی به آنان بیبدیل است.
امام جمعه زاویه با ابراز نگرانی از کمبود امکانات آموزشی در برخی نقاط بخش زاویه، اظهار کرد: متأسفانه برخی از دانشآموزان ناچارند برای ادامه تحصیل به شهرهای اطراف بروند که این موضوع بهویژه برای خانوادهها دشواریهای زیادی ایجاد میکند.
حجت الاسلام عطاالهی خواستار توجه بیشتر مسئولان آموزشی به رفع این نواقص شد و تأکید کرد: اگر مدیران و متولیان مدارس با برنامهریزی دقیق عمل کنند، میتوانند ضمن جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان، زمینه ارتقای علمی آنان را فراهم آورند.
وی با اشاره به هفته دفاع مقدس، از مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان یاد کرد و گفت: تلاشها برای خلع سلاح گروههای مقاومت در منطقه، همواره به شکست انجامیده است.
امام جمعه زاویه با اشاره به نشست اخیر دوحه و قطعنامه صادرشده از آن، این اقدامات را «مضحک» توصیف کرد و افزود: وابستگی برخی کشورها به آمریکا هیچ نسبتی با ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ندارد.
حجت الاسلام عطاالهی اظهار کرد: انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی همواره هدف توطئه دشمنان بوده اما وحدت مردم و رهبری الهی موجب شکست تمامی این دسیسهها شده است.
وی به یکی از مشکلات ملموس مردم پرداخت و با گلایه از وضعیت نامطلوب نانواییهای منطقه گفت: متأسفانه به جای نان باکیفیت، نانهایی بیکیفیت و شبیه کاغذ به مردم عرضه میشود.
امام جمعه زاویه از فرماندار خواست با جدیت این مسئله را پیگیری کند تا دغدغه مردم در زمینه نان، که یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوار است، برطرف شود.
