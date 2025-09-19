وحدت و توکل به خدا رمز پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اصغر کمیجانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته کمیجان اظهار کرد: دشمنان قسمخورده اسلام و انقلاب از آغاز تاریخ تاکنون همواره در برابر دین خدا ایستادهاند، اکنون این دشمنیها افزایش یافته و با ابزارهای پیشرفته علیه اسلام و انقلاب صفآرایی کردهاند.
وی افزود: انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیروز شد، اما دشمنان توطئههای متعددی را برای شکست آن طراحی کردند که به لطف خداوند و با هوشیاری ملت همه آنها تاکنون ناکام مانده است و انشاءالله در آینده نیز شکست خواهند خورد.
امام جمعه موقت کمیجان با اشاره به وعدههای الهی و روایات پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) در خصوص پیروزی نهایی امت اسلامی گفت: این وعدهها نوید میدهد که مسلمانان سرانجام پیروز خواهند شد و جنایاتی که رژیم صهیونیستی و آمریکا در حق مردم بیگناه اعم از زن و مرد، پیر و جوان مرتکب میشوند، نمونهای آشکار از ظلم و دشمنی است، اما بیتردید خداوند عاقبت آنها را به سختی رقم خواهد زد.
وی اضافه کرد: جنگ تحمیلی هشتساله که از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به تحریک آمریکا، بلوک شرق و غرب و با حمایت شوروی آغاز شد، نمونهای روشن از دشمنی همه قدرتهای جهانی با انقلاب اسلامی بود و حتی برخی کشورهای عربی و اسلامی نیز با پول، نیرو و امکانات از صدام حمایت کردند، اما در نهایت، بهرغم این فشارها و حمایتهای گسترده جهانی، ملت ایران با کمترین امکانات و با ایمان راسخ ایستادگی کرد و به پیروزی رسید.
حجتالاسلام کمیجانی ادامه داد: صدام و رژیم بعث با همه حامیان خود نابود شدند و این وعده الهی تحقق یافت و همانگونه که در جنگ اخیر نیز مشاهده شد، دشمنان انقلاب پس از دوازده روز جنگ، خودشان تسلیم شدند و امکانات نظامی جمهوری اسلامی ایران و توان موشکی رزمندگان اسلام بهگونهای بود که رژیم صهیونیستی و حامیانش دریافتند ادامه جنگ به ضررشان خواهد بود.
وی افزود: این پیروزیها همه از عنایتهای خداوند است و ملت ایران باید امید خود را به خداوند متعال بداند، چراکه وعده پیروزی الهی همواره تحقق یافته است و اتحاد، همبستگی و حضور مردم در کنار رزمندگان اسلام و هدایتهای رهبری معظم انقلاب، توطئههای دشمن را نقش بر آب کرده است.
امام جمعه موقت کمیجان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: علم و دانش اساس رشد و ترقی ملتها است و بر همه واجب است که در مسیر علمآموزی بکوشند، معلمان و استادان باید تلاش کنند دانشآموزان و دانشجویان را از نظر فکری، اعتقادی و علمی تربیت کنند و شاگردان نیز با احترام به استادان و تلاش در تحصیل، زمینه رشد علمی جامعه را فراهم سازند.
وی با اشاره فاجعه تلخ منا در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد: در این حادثه بیش از دو هزار نفر از زائران خانه خدا جان باختند و به شهادت رسیدند و این فاجعه غمانگیز، کوتاهی و بیکفایتی حکام سعودی را نشان داد و در حالی که کشورهای اسلامی باید در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا متحد شوند، متأسفانه برخی از آنان همچنان با اسرائیل رابطه برقرار کردهاند که این امر مایه تأسف و عبرت برای جهان اسلام است.
امام جمعه موقت کمیجان تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و همبستگی امت اسلامی هستیم و دعا میکنیم خداوند متعال رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران دین و کشور، نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجیان را در مسیر خدمت به ملت یاری کند.
