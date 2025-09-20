اجرای بیش از ۷۲ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در زرندیه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رسولی عصر شنبه در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و تأکید بر اهمیت پاسداشت هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند است تا یاد رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی را زنده نگه داریم و این فرهنگ بزرگ را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی افزود: وظیفه ما این است که در کنار یادآوری آن روزهای پرافتخار، ارزش‌های مقاومت، ایثار و شهادت را برای جوانان این مرز و بوم تبیین کنیم.

فرمانده سپاه زرندیه افزود: بیش از ۷۲ عنوان برنامه توسط حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج در سطح این شهرستان اجرا می‌شود و باید اذعان کرد این برنامه‌ها از بعد فرهنگی، اجتماعی و نظامی طراحی شده‌اند تا روحیه ایثار و شهادت در جامعه تقویت شود.

سرهنگ رسولی تصریح کرد: نشست‌های روشنگری و بصیرتی با حضور جوانان برگزار خواهد شد تا نسل جدید بیش از پیش با مفاهیم والای دفاع مقدس آشنا شوند، همچنین یادواره‌های شهدا، گلباران مزار مطهر شهیدان و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا بخشی از برنامه‌های محوری این ایام خواهد بود.

محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی

فرمانده سپاه ناحیه زرندیه از افتتاح چندین طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی در مناطق مختلف شهرستان خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها در راستای تحقق عدالت اجتماعی، تقویت بنیه اقتصادی و فرهنگی مناطق محروم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت می‌گیرد.

وی افزود: محرومیت‌زدایی یکی از رویکردهای مهم بسیج است و تلاش می‌کنیم در کنار فعالیت‌های فرهنگی و نظامی، در حوزه خدمات اجتماعی نیز اثرگذار باشیم.

سرهنگ رسولی با اشاره به رشادت‌های ملت ایران در برابر دشمنان و ایستادگی در طول سال‌های جنگ تحمیلی اظهار کرد: اکنون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و در صورت هرگونه تهدید، با اقتدار از کیان کشور و تمامیت ارضی دفاع خواهند کرد، تجربه دفاع مقدس نشان داد که ملت ایران هیچ‌گاه در برابر فشارها و تجاوز دشمن سر تعظیم فرود نخواهد آورد.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و انقلابی مردم ایران است، انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده، تضمین‌کننده استمرار انقلاب اسلامی و پیشرفت کشور است.