اجرای بیش از ۷۲ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در زرندیه

زرندیه – فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زرندیه از اجرای بیش از ۷۲ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رسولی عصر شنبه در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و تأکید بر اهمیت پاسداشت هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند است تا یاد رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی را زنده نگه داریم و این فرهنگ بزرگ را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی افزود: وظیفه ما این است که در کنار یادآوری آن روزهای پرافتخار، ارزش‌های مقاومت، ایثار و شهادت را برای جوانان این مرز و بوم تبیین کنیم.

فرمانده سپاه زرندیه افزود: بیش از ۷۲ عنوان برنامه توسط حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج در سطح این شهرستان اجرا می‌شود و باید اذعان کرد این برنامه‌ها از بعد فرهنگی، اجتماعی و نظامی طراحی شده‌اند تا روحیه ایثار و شهادت در جامعه تقویت شود.

سرهنگ رسولی تصریح کرد: نشست‌های روشنگری و بصیرتی با حضور جوانان برگزار خواهد شد تا نسل جدید بیش از پیش با مفاهیم والای دفاع مقدس آشنا شوند، همچنین یادواره‌های شهدا، گلباران مزار مطهر شهیدان و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا بخشی از برنامه‌های محوری این ایام خواهد بود.

محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی

فرمانده سپاه ناحیه زرندیه از افتتاح چندین طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی در مناطق مختلف شهرستان خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها در راستای تحقق عدالت اجتماعی، تقویت بنیه اقتصادی و فرهنگی مناطق محروم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت می‌گیرد.

وی افزود: محرومیت‌زدایی یکی از رویکردهای مهم بسیج است و تلاش می‌کنیم در کنار فعالیت‌های فرهنگی و نظامی، در حوزه خدمات اجتماعی نیز اثرگذار باشیم.

سرهنگ رسولی با اشاره به رشادت‌های ملت ایران در برابر دشمنان و ایستادگی در طول سال‌های جنگ تحمیلی اظهار کرد: اکنون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و در صورت هرگونه تهدید، با اقتدار از کیان کشور و تمامیت ارضی دفاع خواهند کرد، تجربه دفاع مقدس نشان داد که ملت ایران هیچ‌گاه در برابر فشارها و تجاوز دشمن سر تعظیم فرود نخواهد آورد.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و انقلابی مردم ایران است، انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده، تضمین‌کننده استمرار انقلاب اسلامی و پیشرفت کشور است.

