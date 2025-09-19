تربیت نسل جوان انقلابی کلید تحقق تمدن نوین اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید قاسم میرصادقی در خطبههای نماز جمعه خمین اظهار کرد: آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، شروع بهار علم و دانش است و این ایام فرصتی طلایی برای رشد علمی و اخلاقی دانشآموزان، دانشجویان، حوزهعلمیان، معلمان و استادان به شمار میرود.
وی افزود: تعلیم و تربیت نسل جدید، مسئولیتی بزرگ و فرصتی مغتنم برای ارتقای مادی و معنوی جامعه است.
وی با بیان روایات متعدد پیامبر اکرم (ص) درباره ارزش علمآموزی گفت: کسی که به دنبال علم باشد، ثواب و ارزش اعمال او از عبادت شبانهروزی بسیار بالاتر است و طلب علم، سرمایهای پایدار برای زندگی و جامعه محسوب میشود و طلب علم باید با تهذیب نفس و تزکیه همراه باشد تا پایههای موفقیت فردی و اجتماعی مستحکم شود.
حجتالاسلام میرصادقی تصریح کرد: برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی، تربیت نسل جوان با روحیه انقلابی و تلاش جهادی ضروری است تا آنها بتوانند نسلهای بعدی را فرهیختهتر و متعهدتر تربیت کنند و حرکت علمی و فناوری کشور باید فعال و پویا باشد تا ایران به مرجعیت علمی در جهان دست یابد.
وی با بیان دستاوردهای علمی کشور در حوزههای نانو، زیستفناوری، هوافضا و هوش مصنوعی گفت: رشد علمی ایران در سالهای اخیر، حتی در شرایط تحریم و محدودیتهای جهانی، نشاندهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی و زیرساختهای داخلی است و با آماده شدن زیرساختها و تربیت نیروی انسانی کارآمد، ایران میتواند جهشهای علمی بیشتری در آینده داشته باشد.
امام جمعه خمین با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس، گنجینهای تمامناشدنی از ارزشهای انسانی، اخلاقی و ملی است و بازخوانی خاطرات و دستاوردهای رزمندگان، نسلهای آینده را با تاریخ و فرهنگ ایثارگری آشنا میکند.
وی تصریح کرد: دفاع مقدس، جنگی مقدس و الهی بود که با حضور و ایمان رزمندگان تحقق یافت و در تمامی عرصهها، از نظامی تا دیپلماتیک، الگوی اقتدار ملی باقی مانده است.
وی افزود: در آستانه هفته دفاع مقدس قرار داریم که این مناسبت یادآور سالروز حمله رژیم بعثی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ است و مقام معظم رهبری با تقریظهایی که بر کتابهای مختلف، بهویژه کتب حوزه دفاع مقدس نگاشتهاند، هدفشان تشویق، تأیید و حمایت از نویسندگانی است که تلاش میکنند این گنجینه ارزشمند را بهتر و گستردهتر در دسترس عموم قرار دهند.
وی ادامه داد: رسانههای غربی با بازخوانی برخی خاطرات جنگ، گاه تلاش میکنند تا هشت سال دفاع مقدس را به نزاعهای قومی و قبیلهای میان فارس و عرب تبدیل کنند و اختلاف بین شیعیان ایران و عراق را برجسته جلوه دهند اما اسناد منتشر شده از سیآیای نشان میدهد که صدام صرفاً عامل استکبار بود و هدفش محدود کردن انقلاب اسلامی در داخل ایران و جلوگیری از گسترش آن در سطح جهانی بود.
وی تصریح کرد: در آن روزها که امکانات کشور محدود بود، دشمن با یک حمله نظامی حسابشده، قصد داشت انقلاب را در همان محدوده محبوس نگه دارد، اما ملت ایران با روحیه انقلابی و ایمان راسخ، مقاومت کردند و اجازه ندادند این هدف محقق شود.
حجتالاسلام میرصادقی به اهمیت تکیه بر ظرفیتهای داخلی و خودکفایی علمی و دفاعی اشاره کرد و افزود: همانگونه که در دوران دفاع مقدس با کمبود امکانات، جوانان ما با خلاقیت و روحیه جهادی موفق شدند، امروز نیز باید با بهرهگیری از توان داخلی، در عرصههای اقتصادی، علمی و دفاعی پیشرفت کنیم و اجازه ندهیم دشمنان آزادی و منافع ملت ایران را تهدید کنند.
وی تصریح کرد: رونمایی از تجهیزات دفاعی پیشرفته، از جمله موشکهای هایپرسونیک قارهپیما، نشاندهنده بازدارندگی فعال جمهوری اسلامی است و ملت ایران همچنان حامی مستضعفان جهان خواهد بود و از مردم و مسئولان خواستاریم در مراسم هفته دفاع مقدس شرکت کنند تا یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس پاس داشته شود و دستاوردهای نظام و تلاشهای علمی و دفاعی کشور به نسلهای آینده منتقل شود.
