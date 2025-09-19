به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبههای نماز جمعه ساوه با استناد به بخشی از خطبه ۱۹۱ نهجالبلاغه، بر اهمیت تقوا تأکید کرد و گفت: فقر آثار زیانبار و مخربی از جمله کفر به خداوند، انکار حقایق هستی، ذلت و خواری، زوال عقل انسانی، فساد و تباهی، اعراض از تعالیم دینی و انحطاط فرهنگی و اجتماعی را به همراه دارد که آثار آن میتواند جامعه را به انحطاط کشانده و از سعادت و پیشرفت باز دارد.
امام جمعه ساوه با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: حماسه ایستادگی و مقاومت مردم ایران در طول هشت سال دفاع مقدس، این جنگ را به یکی از کمنظیرترین پدیدههای تاریخ تبدیل کرد چرا که درسهای دفاع مقدس شامل ایمان به خدا، شجاعت، روحیه ایثار و شهادت، و وحدت ملی است.
حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: دشمن هیچگاه در کمین ما آتشبس ندارد و فتنهگران داخلی زمینهساز تجاوز دشمنان خارجی هستند.
وی با اشاره به جنگ رسانهای دشمنان علیه اسلام و ایران افزود: دستگاههای جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمایت مالی برخی کشورها، امپراتوری رسانهای گستردهای ایجاد کردهاند که ۲۴ ساعته ناامیدی و القای فروپاشی اقتصادی ایران را پمپاژ میکند و ما مکلفیم با امیدآفرینی و روایت متوازن واقعیتها، امنیت روانی مردم را حفظ کنیم و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم.
امام جمعه ساوه با اشاره به نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی در دوحه قطر افزود: بیانیه پایانی این نشست با وجود برخی مواضع مثبت، از جمله محکوم کردن اشغالگری و نسلکشی، رنگ و بوی اقدام عملی ندارد و جمهوری اسلامی ایران برخی مفاد آن از جمله رسمیت دادن به سازوکار دو دولتی و تقدیر از آمریکا را مورد نقد جدی قرار داده است.
