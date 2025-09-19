مردم بشاگرد از صدور قبوض سنگین آب گلایه مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین غلامی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بشاگرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: یکی از دستاوردهای ارزشمند هشت سال دفاع مقدس، تولید معارفی ناب در قالب وصیت‌نامه‌های شهدا و بیان فضائل و ویژگی‌های اخلاقی آنان است. این وصیت‌نامه‌ها نه تنها یک نوشته شخصی نیستند، بلکه در واقع منشور تربیتی و فرهنگی برای جامعه اسلامی به شمار می‌آیند.

وی افزود: شهدا با نگاه معنوی و اخلاص در عمل، ارزش‌هایی را برای ما به یادگار گذاشتند که اگر این معارف به‌طور مداوم نشر پیدا کند، می‌تواند نسل امروز را در مسیر حق و عدالت هدایت کند. استمرار بازخوانی وصیت‌نامه شهدا، زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال روحیه مقاومت و استقلال‌خواهی به نسل‌های آینده، یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است.

امام جمعه بشاگرد در بخش دیگری از خطبه‌ها به مسائل روز مردم اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات مهم و به‌حق مردم در این روزها، موضوع مبلغ بالای قبوض آب است. مردم به حق نسبت به این مسئله گله‌مند هستند و انتظار دارند مسئولان شهرستان به ویژه فرماندار محترم به موضوع ورود کنند و زمینه رفع این مشکل را فراهم آورند. زندگی مردم نباید تحت فشار هزینه‌های غیرمنصفانه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام غلامی همچنین به ریشه‌های دشمنی قدرت‌های جهانی با انقلاب اسلامی پرداخت و تصریح کرد: علت اصلی و ریشه‌ای حمله به ایران، عظمت و ابهت انقلاب اسلامی بود. یک انقلاب مردمی، دینی و ضداستکباری در ایران شکل گرفت که قدرت‌های مسلط جهان، به ویژه آمریکا و اروپا، توان درک آن را نداشتند. آن‌ها که بر مبنای مادی‌گرایی و بی‌دینی حکومت می‌کردند، از پدیده‌ای که بر اساس اسلام، فضیلت و استقلال‌خواهی بنا شده بود، به شدت هراس داشتند.

وی ادامه داد: استقبال ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه جهان از انقلاب اسلامی این ترس و وحشت را دوچندان کرد. آنان بیم داشتند که فرهنگ انقلاب ایران، زمینه‌ساز بیداری دیگر ملت‌ها و سرنگونی دولت‌های وابسته به غرب در منطقه شود. به همین دلیل، همه تلاش خود را برای نابودی این انقلاب به کار گرفتند، اما با رهبری امام خمینی (ره) و ایستادگی ملت ایران، در همه توطئه‌ها ناکام ماندند.

امام جمعه بشاگرد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر اهمیت موضوع استعدادیابی در آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: استعدادیابی یک مأموریت راهبردی است که تنها با همکاری خانواده، مدرسه و خود دانش‌آموز تحقق پیدا می‌کند. کشف و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان، آینده روشن‌تری را برای جامعه رقم خواهد زد.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت تنها به معنای پزشک یا مهندس‌شدن نیست؛ پرورش یک ورزشکار حرفه‌ای، هنرمند متعهد یا کارآفرین خلاق نیز موفقیتی بزرگ برای فرد و جامعه محسوب می‌شود. اگر این استعدادهای نهفته به‌درستی شناسایی و شکوفا شوند، علاوه بر ایجاد نشاط و موفقیت فردی برای دانش‌آموزان، جامعه نیز از نیروهای متخصص، خلاق و توانمند خود بهره‌مند خواهد شد.