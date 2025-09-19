  1. استانها
مردم بشاگرد از صدور قبوض سنگین آب گلایه مند هستند

بندرعباس- امام جمعه بشاگرد با اشاره به گلایه‌مندی مردم از افزایش هزینه قبوض آب، خواستار ورود جدی فرماندار برای رفع این مشکل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین غلامی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بشاگرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: یکی از دستاوردهای ارزشمند هشت سال دفاع مقدس، تولید معارفی ناب در قالب وصیت‌نامه‌های شهدا و بیان فضائل و ویژگی‌های اخلاقی آنان است. این وصیت‌نامه‌ها نه تنها یک نوشته شخصی نیستند، بلکه در واقع منشور تربیتی و فرهنگی برای جامعه اسلامی به شمار می‌آیند.

وی افزود: شهدا با نگاه معنوی و اخلاص در عمل، ارزش‌هایی را برای ما به یادگار گذاشتند که اگر این معارف به‌طور مداوم نشر پیدا کند، می‌تواند نسل امروز را در مسیر حق و عدالت هدایت کند. استمرار بازخوانی وصیت‌نامه شهدا، زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال روحیه مقاومت و استقلال‌خواهی به نسل‌های آینده، یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است.

امام جمعه بشاگرد در بخش دیگری از خطبه‌ها به مسائل روز مردم اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات مهم و به‌حق مردم در این روزها، موضوع مبلغ بالای قبوض آب است. مردم به حق نسبت به این مسئله گله‌مند هستند و انتظار دارند مسئولان شهرستان به ویژه فرماندار محترم به موضوع ورود کنند و زمینه رفع این مشکل را فراهم آورند. زندگی مردم نباید تحت فشار هزینه‌های غیرمنصفانه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام غلامی همچنین به ریشه‌های دشمنی قدرت‌های جهانی با انقلاب اسلامی پرداخت و تصریح کرد: علت اصلی و ریشه‌ای حمله به ایران، عظمت و ابهت انقلاب اسلامی بود. یک انقلاب مردمی، دینی و ضداستکباری در ایران شکل گرفت که قدرت‌های مسلط جهان، به ویژه آمریکا و اروپا، توان درک آن را نداشتند. آن‌ها که بر مبنای مادی‌گرایی و بی‌دینی حکومت می‌کردند، از پدیده‌ای که بر اساس اسلام، فضیلت و استقلال‌خواهی بنا شده بود، به شدت هراس داشتند.

وی ادامه داد: استقبال ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه جهان از انقلاب اسلامی این ترس و وحشت را دوچندان کرد. آنان بیم داشتند که فرهنگ انقلاب ایران، زمینه‌ساز بیداری دیگر ملت‌ها و سرنگونی دولت‌های وابسته به غرب در منطقه شود. به همین دلیل، همه تلاش خود را برای نابودی این انقلاب به کار گرفتند، اما با رهبری امام خمینی (ره) و ایستادگی ملت ایران، در همه توطئه‌ها ناکام ماندند.

امام جمعه بشاگرد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، بر اهمیت موضوع استعدادیابی در آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: استعدادیابی یک مأموریت راهبردی است که تنها با همکاری خانواده، مدرسه و خود دانش‌آموز تحقق پیدا می‌کند. کشف و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان، آینده روشن‌تری را برای جامعه رقم خواهد زد.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت تنها به معنای پزشک یا مهندس‌شدن نیست؛ پرورش یک ورزشکار حرفه‌ای، هنرمند متعهد یا کارآفرین خلاق نیز موفقیتی بزرگ برای فرد و جامعه محسوب می‌شود. اگر این استعدادهای نهفته به‌درستی شناسایی و شکوفا شوند، علاوه بر ایجاد نشاط و موفقیت فردی برای دانش‌آموزان، جامعه نیز از نیروهای متخصص، خلاق و توانمند خود بهره‌مند خواهد شد.

