حمله اسرائیل به قطر با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبههای این هفته نماز جمعه که در مسجد جامع دهگلان و با حضور گسترده نمازگزاران اقامه شد، با اشاره به تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس، حمله رژیم صهیونیستی به قطر را نتیجه هماهنگی و چراغ سبز دولت آمریکا دانست.
وی با بیان اینکه این حملات، بار دیگر پرده از چهره واقعی و رویکرد خصمانه دولتهای غربی نسبت به ملتهای مسلمان برداشت، اظهار کرد: حمایتهای آشکار و پنهان ایالات متحده از رژیم صهیونیستی، عامل اصلی افزایش تنش و بیثباتی در منطقه است و نشان میدهد که وعدههای امنیتی آمریکا به کشورهای اسلامی، در عمل چیزی جز سراب و نیرنگ نیست.
ماموستا محمدی با اشاره به ناکارآمدی سامانههای دفاعی و پدافندی آمریکایی که توسط برخی دولتهای منطقه خریداری شدهاند، گفت: این ناکارآمدی در برابر تجاوز اخیر، نشان داد که غرب نه تنها حافظ امنیت کشورهای اسلامی نیست، بلکه خود یکی از عوامل اصلی ناامنی در جهان اسلام است.
وی در بخش دیگری از خطبههای خود، با استناد به آیات ۶۹ تا ۷۱ سوره مبارکه آلعمران، به تبیین ابعاد مختلف تهاجم فکری، فرهنگی و اعتقادی دشمنان اسلام پرداخت و تصریح کرد: دشمنان اسلام سالهاست که با ابزار رسانه، فرهنگ، سیاست و اقتصاد در تلاش برای تحریف ارزشها و اصول دینی امت اسلامی هستند و مسلمانان باید با بصیرت، آگاهی و وحدت در برابر این ترفندها ایستادگی کنند..
امام جمعه دهگلان ضمن تأکید بر ضرورت هوشیاری دولتهای اسلامی در قبال سیاستهای دوگانه و فریبکارانه غرب، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند همبستگی امت اسلامی و تکیه بر توانمندیهای بومی برای حفظ استقلال، عزت و امنیت ملتهای مسلمان هستیم.
