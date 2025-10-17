ماموستا محمدی: هویت اسلامی و پایبندی به فرهنگ دینی در جامعه حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبه‌های عبادی و سیاسی این هفته نماز جمعه، به اهمیت حفظ هویت اسلامی در دنیای معاصر و ضرورت پایبندی به اصول و ارزش‌های دینی پرداخت و بیان داشت: امروز بیش از هر زمانی باید از هویت اسلامی خود دفاع کنیم.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان اسلام با ابزارهای مختلف فرهنگی و رسانه‌ای به تضعیف باورهای دینی و ملی ما پرداخته‌اند، حفظ این هویت باید در اولویت تمامی مسلمانان باشد.

امام جمعه دهگلان یادآور شد: تمامی مسلمانان باید بدانند که هویت اسلامی تنها به ظاهر دین محدود نمی‌شود، بلکه شامل ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز می‌شود و مسلمانان باید در همه زمینه‌ها، از رفتار فردی گرفته تا مسائل اجتماعی و اقتصادی، پایبند به اصول اسلام باشند.

ماموستا محمدی سپس به تفسیر آیه ۵۵ سوره نور پرداخت و گفت: آیه ۵۵ سوره نور یکی از آیات بسیار مهم در زمینه حکومت اسلامی و تمدن‌سازی است.

وی اضافه کرد: خداوند در این آیه وعده داده است که اگر مسلمانان به تقویٰ عمل کنند و از دستورات اسلامی پیروی نمایند، در زمین به مقام خلافت و حکومت خواهند رسید و این آیه تأکیدی بر ضرورت تشکیل جامعه‌ای اسلامی بر اساس ارزش‌های دینی و احکام الهی است.

وی افزود: تمدن اسلامی که در گذشته در قالب حکومت‌های اسلامی در جهان شکل گرفت، بر اساس اصولی مانند عدل، انصاف، آزادی و احترام به حقوق انسان‌ها بنا شده بود و ما باید تلاش کنیم تا با پیروی از این اصول، جامعه‌ای پایدار و منسجم ایجاد کنیم که در آن نه تنها مسلمانان، بلکه تمامی انسان‌ها از امنیت و آرامش بهره‌مند شوند.

امام جمعه دهگلان سپس به جایگاه ویژه فرهنگ دینی در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان اشاره کرد و اظهار داشت: فرهنگ دینی ما باید به عنوان اساس رفتار اجتماعی و فردی مورد توجه قرار گیرد هر چه بیشتر به آموزه‌های قرآن و سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) عمل کنیم، بیشتر در مسیر پیشرفت و تعالی قرار خواهیم گرفت.