برنامه دولت ترامپ برای فروش ۵.۷ میلیارد دلار سلاح به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشتدپرس، منابع آمریکایی گزارش دادند: دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده به کنگره اطلاع داده است که قصد دارد بستهای تسلیحاتی به ارزش نزدیک به ۵.۷ میلیارد دلار در اختیار اسرائیل قرار دهد.
بر اساس این گزارش، این بسته شامل فروش ۳۰ بالگرد تهاجمی «آپاچی AH-۶۴» به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار و ۳۲۰۰ خودروی زرهی هجومی به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار است.
منابع آگاه تصریح کردهاند که تحویل این تسلیحات دستکم دو تا سه سال طول خواهد کشید.
این اقدام ترامپ در واقع بهعنوان موج تازهای از حمایت آمریکا از اسرائیل و در شرایطی مطرح میشود که رژیم تل آویو بهدلیل جنگ در غزه با انزوای فزایندهای رو بهرو است.
نظر شما