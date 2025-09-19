دشمن در کمین هویت فرهنگی جوانان؛معلمان در خط مقدم جهاد تربیتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مختاری در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند که در مصلی المهدی (عج) برگزار شد، با اشاره به اهمیت حوزه فرهنگ و آموزش اظهار داشت: دشمن تلاش میکند با بهرهگیری از جنگ نرم، سرمایههای فرهنگی نسلهای آینده را هدف قرار دهد.
وی ادامه داد: طی ۴۶ سال گذشته دشمنان جمهوری اسلامی از هر ابزار ممکن اعم از جنگ نظامی، فشارهای اقتصادی و تحریم استفاده کردند اما به دلیل ناکامی در این عرصهها، اکنون همه امید خود را بر فضای فرهنگی و آموزشی متمرکز ساختهاند تا هویت اسلامی و انقلابی جوانان را تضعیف کنند.
مختاری افزود: یکی از برنامههای اصلی دشمن استفاده از فضای مجازی، رسانهها و جریانهای فکری منحرف است تا باورهای دینی و ملی جامعه ایرانی تحت تأثیر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نقش معلمان و اساتید در این میدان بسیار سرنوشتساز است، تصریح کرد: انتقال درست آموزههای دینی و انقلابی، امانتی است که بر دوش فرهنگیان و دانشگاهیان گذاشته شده و آنان باید با هوشیاری در برابر فتنههای فرهنگی ایستادگی کنند.
خطیب جمعه بیرجند با تأکید بر ضرورت همافزایی نهادهای مختلف خاطرنشان کرد: همه مجموعهها از وزارتخانهها تا مساجد و مراکز فرهنگی باید با همکاری یکدیگر از این میراث ارزشمند حفاظت کنند.
وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس یادآور شد: دفاع مقدس نشان داد ملت ایران با وجود کمبودها و مشکلات، با وحدت و روحیه ایثار توانست در برابر دشمنان ایستادگی کند و امروز نیز همین روحیه باید در مقابله با جنگ نرم به کار گرفته شود.
امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تقوای سیاسی گفت: عبادت و تقوای فردی هرچند ضروری است اما در تاریخ بارها مشاهده شده کسانی که از حمایت نظام اسلامی غفلت کردهاند به بیراهه رفتهاند.
وی توضیح داد: خوارج اهل نماز و عبادت بودند اما به دلیل مقابله با ولی خدا دچار انحراف شدند؛ در مقابل، وهب نصرانی تازهمسلمان با ایستادگی در برابر استکبار و پایبندی به ولایت، عاقبت بخیر شد.
مختاری افزود: در نگاه قرآن و اهل بیت (ع)، سیاست و حکومت بخش جداییناپذیر دین است و مسلمان مؤمن نمیتواند دین را از سیاست تفکیک کند و به زندگی سکولار رضایت دهد.
وی همچنین استکبارستیزی را یکی از اصول اساسی اسلام دانست و گفت: ملت ایران باید همواره در برابر سلطهگری و نفوذ دشمنان خارجی مقاومت کند و تنها در برابر خداوند سر تعظیم فرود آورد.
خطیب جمعه بیرجند با اشاره به تجربیات دوران دفاع مقدس تأکید کرد: نباید فریب قدرتهای جهانی و تهدیدهای استکبار را خورد زیرا جمهوری اسلامی امروز از گذشته بسیار قدرتمندتر و مقاومتر است.
وی با یادآوری مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور افزود: ملت ایران همچنان بر عهد خود با نظام اسلامی، ولایت فقیه و آرمانهای انقلاب پایبند است و با امید به آینده مسیر پیشرفت را ادامه میدهد.
مختاری خاطرنشان کرد: تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی نشان میدهد پیروزی تنها در میدان جنگ به دست نمیآید، بلکه نتیجه صبر، مقاومت و ایستادگی در برابر مشکلات است.
وی اضافه کرد: ملت ایران همچنان به آرمانهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری وفادار است و با ایمان به خداوند به سوی تعالی و پیشرفت حرکت خواهد کرد.
امام جمعه موقت بیرجند در ادامه از برخی افراد که به دنبال تضعیف انقلاب هستند انتقاد کرد و گفت: این افراد دستاوردهای بزرگ انقلاب را نادیده میگیرند و میخواهند جامعه را از مسیر امام و انقلاب منحرف کنند.
وی افزود: ایران امروز در حوزههای علم، فناوری و حتی ورزش پیشرفتهای چشمگیری داشته است اما مخالفان انقلاب تلاش میکنند این واقعیتها را کتمان کنند.
مختاری در پایان گفت: وحدت و وفاق ملی ضرورتی انکارناپذیر است اما این وحدت باید با نیروهای وفادار به اسلام و انقلاب شکل بگیرد و هرگز شامل براندازان و معاندان نظام نخواهد شد.
