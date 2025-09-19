غریب آبادی: ایران برای مواجهه با هر سناریویی آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریبآبادی معاون وزیر امور خارجه در گفتگویی تلویزیونی گفت: بر اساس قواعد شکلی، امروز این قطعنامه در شورای امنیت به رأی گذاشته میشود. قبل از آن لازم است چند صفحه برای تنویر افکار عمومی اشاره کنم؛ ما با تعدادی از کشورها مواجه هستیم که رفتارهای کاملاً سیاسی و زیادهخواهانه دارند.
وی افزود: همانگونه که میدانید، تاسیسات جمهوری اسلامی ایران به صورت غیرقانونی و برخلاف حقوق بینالملل، در یک تجاوز آشکار مورد تهاجم قرار گرفت و ما عملاً اکنون فعالیتهای هستهای غنیسازی نداریم.
غریب آبادی تاکید کرد: اسنپبک هم به بهانه عدم اجرای تعهدات هستهای ایران انجام میشود؛ وقتی فعالیتی وجود ندارد، معنایی ندارد. البته ادله بسیار زیادی دیگری نیز وجود دارد؛ ما ضمن اینکه خود همین کشورهای اروپایی به تعهدات برجامی خود در قبال ایران به هیچ وجه عمل نکردهاند، حالا در یک اقدام سیاسی، با سوءاستفاده از سازوکار شورای امنیت، این اقدام را انجام میدهند. این قطعنامه، اگر امروز مطرح شود و روند آن طی شود، در چارچوب شورای امنیت مفهومش این نیست که تحریمها همین امروز بازمیگردد، بلکه یک هفت تا هشت روز دیگر زمان لازم است و طبیعتاً آثار روانی چنین اقدامی از حالا باید توسط دستگاههای ذیربط مد نظر قرار گیرد و مدیریت شود.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: قبلاً نیز گفته شد که نمیخواهیم این بحث را کوچک بشماریم، اما واقعیت موضوع این است که تحریمها ظالمانه و گسترده هستند و یکجانبه نیستند؛ بلکه در چارچوب قطعنامههای شورای امنیت وضع شدهاند. از این منظر، آثار روانی چنین اقدامی احتمالاً بالا خواهد بود و برای همین باید دستگاههای ذیربط مدیریت کنند تا این کشورها با این اقدامات عملیات روانی خود را اعمال نکنند. جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه تمام تلاش خود را در جهت دیپلماسی، باز نگه داشتن مذاکرات و انجام تعاملات انجام دادهاند. ما حتی تفاهمی با آژانس در قاهره داشتیم، اما این کشورهای اروپایی حتی احترامی به این تفاهم که خودشان همواره به آن اشاره کردهاند، نداشتند.
غریب آبادی عنوان کرد: تفاهمی که با آژانس داشتیم، مورد توجه اروپاییها قرار نگرفت و این موضوع نشان میدهد که اقدام آنها کاملاً سیاسی است. اگر حرف از مذاکره و دیپلماسی میزنند، تنها حرف است. متأسفانه این کشورها کاملاً وابسته به آمریکا هستند و استقلالی از خود ندارند. اقداماتی مانند تفاهم با آژانس در خصوص بحث راهکارهای دیپلماتیک، به منظور جلوگیری از ضعف جمهوری اسلامی ایران انجام میشود و جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که برای مواجهه با هر سناریویی آمادگی دارد و رفتار، سیاستها و اقدامات خود را مطابق رفتار و اقدامات طرفهای مقابل تنظیم میکند.
