۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

بقایی: چرا ماکرون اطمینان می‌دهد که اسنپ بک قطعی است!؟

بقایی: چرا ماکرون اطمینان می‌دهد که اسنپ بک قطعی است!؟

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: چرا رئیس‌جمهور ماکرون در مصاحبه با کانالی اسراییلی به مخاطبان «منتخب» خود اطمینان می دهد که اسنپ‌بک قطعی است!؟

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص اعلان انجام اسنپ‌بک توسط رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه یا یک رسانه صهیونیستی، نوشت: «چرا رئیس‌جمهور ماکرون باید برای رد پیشنهادی که خودش اعتراف می‌کند پیشنهاد معقولی از جانب ایران بوده است، با عجله یک کانال تلوزیونی اسرائیلی را انتخاب کند و در عوض به مخاطبان «منتخب» خود اطمینان بدهد که اسنپ‌بک قطعی است!؟»

