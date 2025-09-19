به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص اعلان انجام اسنپبک توسط رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه یا یک رسانه صهیونیستی، نوشت: «چرا رئیسجمهور ماکرون باید برای رد پیشنهادی که خودش اعتراف میکند پیشنهاد معقولی از جانب ایران بوده است، با عجله یک کانال تلوزیونی اسرائیلی را انتخاب کند و در عوض به مخاطبان «منتخب» خود اطمینان بدهد که اسنپبک قطعی است!؟»
