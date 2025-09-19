  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

قطعنامه تداوم لغو تحریم‌های ایران در شورای امنیت رأی نیاورد

در نشست امروز شورای امنیت قطعنامه تداوم لغو تحریم‌های ایران رأی نیاورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که ۹ عضو شورای امنیت علیه فعال سازی مکانیسم ماشه با هدف بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران رأی دادند. تنها چهار عضو آن را تأیید کرده و ۲ عضو نیز رأی ممتنع دادند.

خبرنگار المیادین همچنین گزارش داد، رد پیش نویس ارائه شده از سوی کره جنوبی در شورای امنیت به معنی آن است که مکانیسم ماشه در راستای عدم لغو تحریم‌ها علیه ایران، باقی می‌ماند.

با توجه به سازوکار و روند مکانیسم ماشه با این حساب قطعنامه تداوم لعو تحریم‌های ایران تصویب نشد.

فرانس پرس نیز گزارش داد که شورای امنیت با بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرد.

کد خبر 6594662

