۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

کیفیت چمن تختی صدای پرسپولیسی ها در آورد؛ تشویق ساپینتو توسط سرخ ها!

کیفیت چمن تختی صدای پرسپولیسی ها در آورد؛ تشویق ساپینتو توسط سرخ ها!

هواداران تیم فوتبال پرسپولیس که در ورزشگاه تختی تهران حضور داشتند، اقدام به تشویق ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و چادرملو در هفته چهارم لیگ برتر امروز جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه تختی رو در روی هم قرار می‌گیرند. حاشیه‌های پیش از آغاز این بازی به شرح زیر است:

* ابتدا گروه داوری با مشکلاتی برای ورود به ورزشگاه مواجه شدند که این موضوع باعث بحث و درگیری‌های لفظی شد اما در نهایت با هماهنگی‌های انجام‌شده، اجازه ورود پیدا کردند.

* هواداران پرسپولیس از لحظات ابتدایی حضور خود در ورزشگاه، شعارهایی علیه استقلال سر دادند و با نزدیک شدن به زمان آغاز مسابقه، به تدریج سکوها پر شد. همچنین بازیکنان دو تیم از کیفیت نامناسب چمن ورزشگاه تختی ابراز نارضایتی کردند.

* از نکات قابل توجه پیش از آغاز دیدار، تشویق گسترده پیام نیازمند و امید عالیشاه توسط هواداران پرسپولیس بود. طرفداران این تیم از بازیکنان خود خواستند با کسب پیروزی در این مسابقه، به صدر جدول صعود کنند.

* همچنین شایعاتی درباره احتمال اخراج ساپینتو مطرح شد که هواداران پرسپولیس با واکنش طعنه‌آمیز به آن، خواستار ماندن سرمربی استقلال تا زمان برگزاری دربی شدند.

* خبرنگاران حاضر در ورزشگاه نیز نسبت به جایگاه در نظر گرفته شده برای آنان اعتراض داشتند.

