کیفیت چمن تختی صدای پرسپولیسی ها در آورد؛ تشویق ساپینتو توسط سرخ ها!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و چادرملو در هفته چهارم لیگ برتر امروز جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه تختی رو در روی هم قرار می‌گیرند. حاشیه‌های پیش از آغاز این بازی به شرح زیر است:

* ابتدا گروه داوری با مشکلاتی برای ورود به ورزشگاه مواجه شدند که این موضوع باعث بحث و درگیری‌های لفظی شد اما در نهایت با هماهنگی‌های انجام‌شده، اجازه ورود پیدا کردند.

* هواداران پرسپولیس از لحظات ابتدایی حضور خود در ورزشگاه، شعارهایی علیه استقلال سر دادند و با نزدیک شدن به زمان آغاز مسابقه، به تدریج سکوها پر شد. همچنین بازیکنان دو تیم از کیفیت نامناسب چمن ورزشگاه تختی ابراز نارضایتی کردند.

* از نکات قابل توجه پیش از آغاز دیدار، تشویق گسترده پیام نیازمند و امید عالیشاه توسط هواداران پرسپولیس بود. طرفداران این تیم از بازیکنان خود خواستند با کسب پیروزی در این مسابقه، به صدر جدول صعود کنند.

* همچنین شایعاتی درباره احتمال اخراج ساپینتو مطرح شد که هواداران پرسپولیس با واکنش طعنه‌آمیز به آن، خواستار ماندن سرمربی استقلال تا زمان برگزاری دربی شدند.

* خبرنگاران حاضر در ورزشگاه نیز نسبت به جایگاه در نظر گرفته شده برای آنان اعتراض داشتند.