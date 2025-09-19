کُری پرسپولیس برای استقلال با پیراهن شماره «هفت»؛ بازیکن محبوب مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و چادرملو اردکان از ساعت ۱۸:۳۰ امروز در حالی پیگیری شد که حاشیه‌های جالب توجهی در ورزشگاه تختی تهران محل برگزاری این دیدار رقم خورد:

* شکست ۷ بر یک استقلال مقابل الوصل در لیگ قهرمانان آسیا ۲ باعث شد تا هواداران پرسپولیس حسابی برای استقلالی‌ها کری خوانی کنند. آنها با پیراهن شماره هفت سروش رفیعی برای آبی‌های پایتخت سرود سر دادند و شکست سنگین آنها را دستمایه شعارهای خود قرار دادند.

* محمد خدابنده‌لو که از ابتدای نیمه دوم برای پرسپولیس وارد زمین شد تا به شدت مورد تشویق هواداران قرار بگیرند خدابنده‌لو در فصل جاری یکی از بازیکنانی است که سرخ‌ها به شدت او را تشویق می‌کنند و دوست دارند.

* علی‌اصغر قربانعلی پور مربی بدنساز تیم ملی، تماشاگر ویژه بازی امروز بود.

* تیوی بیفوما بازیکن پرسپولیس که در لیست تیم حضور نداشت به استادیوم تختی آمد تا بازی را تماشا کند. علت غیبت او آسیب دیدگی عنوان شده است.

* هواداران پرسپولیس این تیم را تا دقیقه ۷۰ به شدت تشویق کردند و پس از آن برای گلزنی تیم خود شعار دادند.

* افشین پیروانی مدیر محروم پرسپولیس در جایگاه ویژه حضور داشت و بازی را تماشا می‌کرد.

* حمید علیدوستی مدیرفنی چادرملو با جوش و خروش خاصی بازی امروز دو تیم را از جایگاه ویژه نظاره کرد.