به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه ۲۸ شهریور با انجام ۶ بازی پیگیری خواهد شد که در مهم‌ترین بازی تیم چادرملو در تهران و در ورزشگاه تختی از پرسپولیس میزبانی خواهد کرد. همچنین فولاد خوزستان از خیبر صدرنشین لیگ برتر میزبانی خواهد کرد.

مس رفسنجان - شمس آذر

تیم فوتبال مس که نتوانسته در فصل جدید لیگ برتر به پیروزی دست یابد به دنبال کسب اولین برد خود در یک بازی خانگی است. مسی‌ها از سه بازی گذشته تنها یک امتیاز کسب کرده‌اند و دو بازی را به حریفان واگذار کرده‌اند. در طرف مقابل تیم شمس آذر در لیگ برتر شکست ناپذیر بوده و همچنین نتوانسته دیداری را با پیروزی به اتمام برساند و هر سه بازی شاگردان وحید رضایی با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.

تیم‌های مس و شمس آذر تاکنون ۴ بار به مصاف هم رفته‌اند که حاصل آن کسب ۳ پیروزی برای شمس آذر بوده و یک بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده و تاکنون مس موفق به کسب پیروزی مقابل شمس آذر نشده است. این بازی از ساعت ۱۸:۱۵ و با قضاوت کوپال ناظمی در ورزشگاه شهدای مس برگزار خواهد شد.

چادرملو - پرسپولیس

تیم فوتبال چادرملو در حالی که به عنوان میزبان این بازی شناخته می‌شود اما به دلیل آماده نبودن ورزشگاه شهید نصیری یزد مجبور است از پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران میزبانی کند. هر دو تیم تاکنون نتایج مشابهی را در سه هفته لیگ برتر کسب کرده‌اند و شکستی را تجربه نکرده‌اند.

این دو تیم تاکنون دو بار به مصاف هم رفته‌اند که هر دو بازی با برتری پرسپولیس همراه بوده است. سرخ‌ها برای این بازی همچنان سرژ اوریه و محمد عمری را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند اما محمد خدابنده‌لو مشکلی برای همراهی شاگردان وحید هاشمیان در این بازی ندارد.

این بازی از ساعت ۱۸:۳۰ و با قضاوت سیدرضا مهدوی برگزار خواهد شد. کسب سه امتیاز این بازی به هر دو تیم در حفظ جایگاه و رسیدن به صدر جدول کمک خواهد کرد.

آلومینیوم - استقلال خوزستان

تیم فوتبال آلومینیوم با هدایت سید مجتبی حسینی شرایط خوبی را در فصل بیست و پنجم سپری نمی‌کند و این تیم هر سه بازی خود را با شکست پشت سر گذاشته است و حتی یک امتیاز هم در جدول ندارد. در مقابل تیم استقلال خوزستان هفته گذشته دست به کار بزرگی زد و موفق شد استقلال تهران را در یک بازی خانگی شکست دهد و حالا شاگردان امیر خلیفه اصل به دنبال کسب دومین پیروزی متوالی خود در فصل جاری هستند.

استقلالی‌ها تاکنون دیداری را شکست نخورده‌اند و در جدول رده بندی ۵ امتیازی هستند.

این دو تیم تاکنون ۶ بار به مصاف هم رفته‌اند که حاصل آن کسب ۳ پیروزی برای آلومینیوم و یک پیروزی برای استقلال خوزستان بوده و دو بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.

این بازی از ساعت ۱۸:۳۰ و با قضاوت ایمان کهیش در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برگزار خواهد شد.

ملوان - گل گهر

تیم ملوان در سه هفته ابتدایی لیگ برتری شکستی را تجربه نکرده است و شاگردان مازیار زارع یک پیروزی و دو تساوی را به دست آورده‌اند و به دنبال دومین پیروزی خود هستند. در طرف مقابل تیم گل گهر یک پیروزی، یک شکست و یک تساوی را تاکنون در فصل جدید تجربه کرده است.

این دو تیم تاکنون ۷ بار مصاف هم رفته‌اند که ۴ پیروزی از آن گل گهر بوده و ملوانی‌ها ۳ بار پیروز از زمین بازی خارج شده‌اند و ۳ دیدار هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

این دیدار از ساعت ۱۹ و با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران انزلی برگزار می‌شود.

فجر سپاسی - ذوب‌آهن

تیم فجر سپاسی که پس از سال‌ها بار دیگر به لیگ برتر صعود کرده است با هدایت پیروز قربانی تاکنون توانسته نتایج قابل قبولی را کسب کند. ذوب‌آهن موفق به کسب یک پیروزی یک تساوی و یک شکست در سه هفته ابتدایی لیگ برتر شده است و فجر سپاسی با دو تساوی و یک پیروزی هنوز شکستی را در لیگ برتر متحمل نشده است.

در ۱۰ دیدار گذشته دو تیم ۴ پیروزی از آن ذوب‌آهن و ۲ پیروزی توسط فجر سپاسی به دست آمده است و ۴ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

این بازی از ساعت ۱۹ و با قضاوت حامد سیری در ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد.

فولاد خوزستان - خیبر

تیم فوتبال فولاد که دو هفته ابتدایی را با شکست پشت سر گذاشته بود، هفته گذشته موفق شد در تهران پرسپولیس را با نتیجه تساوی متوقف کند تا شاگردان یحیی گل محمدی به اولین امتیاز خود در فصل جدید برسند. تیم فوتبال خیبر فصل جدید را با هدایت سید مهدی رحمتی امیدوارکننده آغاز کرده است و این تیم با کسب دو پیروزی و یک تساوی و ۷ امتیاز صدرنشین لیگ برتر در سه هفته ابتدایی بوده است.

این دو تیم تاکنون دو بار رو در روی هم قرار گرفته‌اند که حاصل آن کسب یک پیروزی برای خیبر و یک نتیجه تساوی بوده است و تاکنون فولادی‌ها موفق به کسب پیروزی مقابل خیبر نشده‌اند.

این بازی از ساعت ۲۰:۳۰ و با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

جمعه ۲۸ شهریور

* مس رفسنجان - شمس آذر؛ ساعت: ۱۸:۱۵

* چادرملو - پرسپولیس؛ ساعت: ۱۸:۳۰

* آلومینیوم - استقلال خوزستان؛ ساعت: ۱۸:۳۰

* ملوان - گل گهر؛ ساعت: ۱۹:۰۰

* فجر سپاسی - ذوب‌آهن؛ ساعت: ۱۹:۰۰

* فولاد خوزستان - خیبر خرم‌آباد؛ ساعت: ۲۰:۳۰

یکشنبه ۳۰ شهریور

* استقلال - پیکان؛ ساعت: ۱۸:۰۰

* سپاهان - تراکتور؛ ساعت: ۲۰:۰۰

