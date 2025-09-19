تساوی مس و شمس آذر در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و شمس آذر در هفته چهارم لیگ برتر امروز جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

شاگردان رسول خطیبی در تیم مس، با حمایت تماشاگران خانگی مالکیت بیشتری بر توپ داشتند اما در خلق موقعیت جدی چندان موفق عمل نکردند.

در سوی دیگر، تیم شمس‌آذر به هدایت وحید رضایی بیشتر چشم به ضدحملات دوخته بود و چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفت اما این تلاش‌ها هم ثمری نداشت.

با این نتیجه، دو تیم مس رفسنجان و شمس‌آذر با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند تا سرنوشت بازی در نیمه دوم مشخص شود.