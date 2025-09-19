  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

تساوی مس و شمس آذر در نیمه اول

تساوی مس و شمس آذر در نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال مس رفسنجان و شمس آذر با نتیجه تساوی خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و شمس آذر در هفته چهارم لیگ برتر امروز جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

شاگردان رسول خطیبی در تیم مس، با حمایت تماشاگران خانگی مالکیت بیشتری بر توپ داشتند اما در خلق موقعیت جدی چندان موفق عمل نکردند.

در سوی دیگر، تیم شمس‌آذر به هدایت وحید رضایی بیشتر چشم به ضدحملات دوخته بود و چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفت اما این تلاش‌ها هم ثمری نداشت.

با این نتیجه، دو تیم مس رفسنجان و شمس‌آذر با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند تا سرنوشت بازی در نیمه دوم مشخص شود.

کد خبر 6594675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها