تساوی پرسپولیس و چادرملو در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چادرملو و پرسپولیس در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۲۸ شهریور و با قضاوت سیدرضا مهدوی از ساعت ۱۸:۳۰ و در ورزشگاه تختی رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

ترکیب چادرملو:

ادسون ماردن، سعید محمدی فر، علیرضا آرتا، علی طاهران، علی خدادادی، رنه هرنان، رضا محمود آبادی، سه گندو، ویکتور ماتئوس، علیرضا صفری و رضا دهقان

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، سهیل صحرایی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، اوستون اورونوف، امید عالیشاه، امین کاظمیان و علی علیپور

موقعیتی که عالیشاه در ابتدای بازی از دست داد

بازیکنان پرسپولیس بازی را بهتر آغاز کردند و روی یکی از حملات شاگردان وحید هاشمیان در دقیقه ۴ توپ در محوطه جریمه به امید عالیشاه رسید و این بازیکن با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه ادسون ماردن به بیرون رفت.

پرسپولیسی‌ها در دقیقه ۱۹ صاحب ضربه آزاد شدند که عالیشاه توپ را به محوطه جریمه چادرملو ارسال کرد که با ضربه سر باکیچ توپ به ابرقویی در محوطه ۱۸ قدم چادرملو رسید و توپ او با اختلاف از کنار دروازه حریف به بیرون رفت. البته در این صحنه ابرقویی در موقعیت آفساید قرار داشت.

بازی تا دقیقه ۲۰ موقعیت حساسی نداشت و بیشتر توپ در اختیار بازیکنان پرسپولیس بود اما موقعیت‌های آنها راهی به سمت دروازه چادرملو نداشت.

نیازمند مانع از گلزنی بازیکن خارجی چادرملو شد

بازیکنان چادرملو در دقیقه ۲۷ صاحب ضربه کرنر شدند که علی خدادادی توپ را به سمت محوطه جریمه پرسپولیس ارسال کرد که رنه هرنان بالاتر از کنعانی زادگان با سر به توپ ضربه زد که با واکنش خوب نیازمند توپ به شکل خطرناکی به بیرون رفت.

سهیل صحرایی در دقیقه ۴۱ و در حالی که قصد داشت با پاسی رو به عقب پیام نیازمند را صاحب توپ کند، اما توپ او از شدت کافی برخوردار نبود و نیازمند به زحمت توپ را دور کرد.

در دقیقه ۴۲، علی علیپور پس از برخورد به بازیکن خارجی چادرملو نقش بر زمین شد که هر دو بازیکن احساس ناراحتی کردند و بازی برای دقایقی متوقف شد.