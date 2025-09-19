پیروزی یک نیمه ای گل گهر مقابل ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان و گل گهر در هفته چهارم لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با قضاوت پیام حیدری به مصاف هم رفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان تارتار خاتمه یافت.

در نیمه‌ای که بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد، تیم میهمان در دقیقه ۲۷ روی یک حمله خطرناک صاحب پنالتی شد. داور خطای مدافع ملوان را تشخیص داد و مهدی تیکدری پشت ضربه قرار گرفت و با شوتی دقیق توپ را وارد دروازه کرد تا شاگردان مهدی تارتار از حریف پیش بیفتند.

پس از این گل، ملوانی‌ها با هدایت مازیار زارع برای جبران نتیجه پیش کشیدند و چند بار روی دروازه گل‌گهر خطرساز شدند اما در نهایت نتوانستند از فرصت‌ها استفاده کنند.

با این شرایط، نیمه نخست با برتری یک بر صفر گل‌گهر به پایان رسید تا همه چیز به نیمه دوم کشیده شود.