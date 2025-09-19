  1. استانها
ممنوعیت تردد خودروها از کرج به مازندران به دلیل افزایش ترافیک

کرج-رئیس پلیس راه البرز با اعلام ممنوعیت تردد خودروها از کرج و آزادراه تهران-شمال به سمت مازندران، از رانندگان خواست که زمان سفر خود را مدیریت کرده و از وضعیت راه‌ها قبل از حرکت مطلع شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی در در روز جمعه خاطرنشان کرد: به دلیل حجم بالای ترافیک و بازگشت مسافران از مناطق شمالی کشور، تردد خودروها از کرج و آزادراه تهران-شمال به سمت استان مازندران ممنوع شده است.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران به صورت یک طرفه اجرا شود.

رییس پلیس راه البرز تأکید کرد که در حال حاضر، مسیر از میدان امیر کبیر کرج تا شهرستانک در جاده کرج-چالوس تنها برای ساکنان بومی قابل استفاده است.

کرمی در پایان از رانندگان خواست تا قبل از سفر، زمان خود را به خوبی مدیریت کرده و از شرایط راه‌ها مطلع شوند.

