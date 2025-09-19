  1. استانها
دستگیری متخلف شکار در پناهگاه حیات‌وحش خوش‌ییلاق

شاهرود- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهرود از دستگیری متخلف شکار در پناهگاه حیات‌وحش خوش‌ییلاق این شهرستان خبر داد.

علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستگیری شکارچی در شاهرود بیان کرد: در جریان گشت و پایش مأمورین محیط‌زیست در ارتفاعات شمالی پناهگاه حیات‌وحش خوش‌ییلاق، یک نفر متخلف شکار دستگیر شد.

وی افزود: از این متخلف یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی گرم کالیبر ۱۲ غیرمجاز و قاچاق به همراه مقادیری از فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد.

رئیس حفاظت محیط زیست شاهرود همچنین از کشف تعدادی فشنگ غیرمجاز چهارپاره نیز از این متخلف خبر داد و گفت: لاشه ۴ قطعه کبک تازه شکارشده به همراه مقادیری ساچمه چهارپاره نیز از این فرد کشف و ضبط شد.

قربانلو بیان کرد: این متخلف فردا به مراجع رسمی قضائی برای رسیدگی به جرایم ارجاع داده خواهد شد.

