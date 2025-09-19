علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستگیری شکارچی در شاهرود بیان کرد: در جریان گشت و پایش مأمورین محیط‌زیست در ارتفاعات شمالی پناهگاه حیات‌وحش خوش‌ییلاق، یک نفر متخلف شکار دستگیر شد.

وی افزود: از این متخلف یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی گرم کالیبر ۱۲ غیرمجاز و قاچاق به همراه مقادیری از فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد.

رئیس حفاظت محیط زیست شاهرود همچنین از کشف تعدادی فشنگ غیرمجاز چهارپاره نیز از این متخلف خبر داد و گفت: لاشه ۴ قطعه کبک تازه شکارشده به همراه مقادیری ساچمه چهارپاره نیز از این فرد کشف و ضبط شد.

قربانلو بیان کرد: این متخلف فردا به مراجع رسمی قضائی برای رسیدگی به جرایم ارجاع داده خواهد شد.