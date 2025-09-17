از کشف سلاح شکارچیان غیر مجاز تا پاکسازی دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و توقیف سلاح قبل از اقدام به شکار در منطقه رودافشان و همچنین اجرای برنامه پاکسازی طبیعت در محدوده آبسرد خبر داد.
میرزاکریمی در ادامه اظهار داشت: محیطبانان پاسگاه رودافشان در حین گشت و پایش منطقه شکار ممنوع کوه سفید محدوده صنم رودافشان موفق به کشف و توقیف یک قبضه سلاح قبل از اقدام به شکار شدند.
وی با بیان اینکه اولویت یگان حفاظت محیط زیست دماوند حضور مؤثر و هدفمند در زیستگاههای حیاتوحش و پیشگیری از شکار غیرمجاز است، افزود: پاسگاههای محیطبانی کوه سفید، دریاچه تار، رودافشان و ضامن آهو بهصورت شبانهروزی فعال هستند و مردم میتوانند گزارش تخلفات شکار و صید غیرمجاز را در شهرستان دماوند به شماره پیامکی ۰۹۹۲۱۰۰۱۵۴۰ و در سراسر کشور به شماره ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
میرزاکریمی همچنین از اجرای برنامه پاکسازی طبیعت در محدوده آبسرد با همکاری کارکنان شرکت فروشگاههای زنجیرهای افق کورش، شهرداری آبسرد و محیطبانان دماوند خبر داد و گفت: در این برنامه زبالههای رهاشده توسط خودروها و مسافران عبوری در مسیر جاده دماوند-فیروزکوه جمعآوری شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با اشاره به لزوم فرهنگسازی در زمینه مدیریت زباله اظهار داشت: جای زباله، سطلهای شهری و روستایی است اما متأسفانه پرتاب زباله از خودروها همچنان ادامه دارد و موجب آلودگی حاشیه جادهها میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای پاکسازی و فرهنگسازی طبیعت در دماوند با همت گروههای مردمی و انجمنهای محیط زیستی تداوم دارد و در هفتههای آتی با همکاری بخشداریها و دهیاریها نیز اجرایی خواهد شد.
