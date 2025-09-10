  1. استانها
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۴۶

متخلفان زیست‌محیطی در لرستان دستگیر شدند

متخلفان زیست‌محیطی در لرستان دستگیر شدند

خرم‌آباد - مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان از دستگیری یک گروه متخلف زیست‌محیطی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: طی گشت و کنترل مشترک دو شبانه‌روزی توسط نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست اداره کل، چگنی، دلفان، سلسله و منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرم‌آباد در ارتفاعات این منطقه، متوجه حضور یک گروه شکارچی غیرمجاز شدند که بلافاصله برای دستگیری آنها اقدام کردند.

وی افزود: پس از چند ساعت تعقیب‌وگریز و پایش این متخلفین، محیط‌بانان موفق شدند در نیمه‌های شب این متخلفین را دستگیر کنند و از آنها دوقبضه اسلحه غیرمجاز (یک قبضه اسلحه کلاشینکف تاشو یک‌تیغه خشاب و ۳۰ عدد فشنگ مربوطه و یک قبضه اسلحه برنو یک‌رشته قطار چرمی و تعداد ۵۰ عدد فشنگ برنو) و سایر ادوات شکار کشف و ضبط کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: پس از دستگیری این متخلفین به پاسگاه محیط‌بانی انتقال داده شدند و پس از تنظیم صورت‌جلسه اولیه پرونده این متخلفین برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

فرمان پور، ضمن هشدار به متخلفین زیست‌محیطی در خصوص عواقب هرگونه شکار و صید غیرمجاز و برخورد قاطعانه و بدون اغماض سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه قضا با این افراد، از همه دوستداران محیط‌زیست درخواست نمود هرگونه تخلف زیست‌محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند تا دراسرع‌وقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.

