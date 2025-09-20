  1. جامعه
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر و بزرگراه‌های پایتخت

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در اکثر معابر و بزرگراه های پایتخت خبرداد.

سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خیرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از ستاری تا بزرگراه یادگار امام (ره) و خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع اسکندری بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر ادامه داد: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از بزرگراه امام علی (ع) تا پل شریعتی، بزرگراه صدر از قیطریه تا بزرگراه مدرس و بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر جنوب به شمال، بزرگراه بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

