سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق خیابان آزادی از استاد معین تا بهبودی، بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از ستاری تا یادگار امام (ره)، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از امام علی (ع) تا پل شریعتی، بزرگراه صدر از قیطریه تا مدرس و بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ خاطر نشان کرد: مسیر جنوب به شمال، بزرگراه بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.