به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به شرایط ترافیکی نیمه دوم سال گفت: یکی از معضلات شهرهای بزرگ، بهویژه شهر تهران، در نیمه دوم هر سال، افزایش حجم ترافیک و مشکلات مربوط به تردد در سطح معابر شهری است. با توجه به اینکه در این بازه زمانی روزها کوتاهتر میشود، هوا سردتر خواهد بود و شاهد ریزش نزولات آسمانی هستیم، میزان ترددها نیز افزایش مییابد.
سرهنگ مؤمنی افزود: بر اساس بررسیهای انجامشده، ۲۶ درصد از سفرهای شهری در تهران طی نیمه دوم سال مربوط به سفرهای آموزشی است که این موضوع نقش مهمی در افزایش بار ترافیکی دارد.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به جلسات هماهنگی متعدد اظهار داشت: در آستانه آغاز سال تحصیلی، جلسات متعددی با استانداری، فرمانداری، شهرداری تهران، سازمان تاکسیرانی، شرکت واحد اتوبوسرانی و همچنین وزارت آموزش و پرورش برگزار شد. در این جلسات، برنامهریزیهای لازم برای مدیریت ترافیک مهرماه انجام گرفت تا بتوانیم امسال نیز آغاز سال تحصیلی را با نظم، ایمنی و آرامش پشت سر بگذاریم.
سرهنگ مؤمنی افزود: در دو هفته اول مهرماه، فعالیتهای عمرانی و اجرایی بهصورت کلی در تمامی معابر سطح شهر تهران ممنوع خواهد بود و تمامی معابر در اختیار تردد خودروها قرار میگیرد.
سرهنگ مؤمنی تأکید کرد: از اول مهرماه به مدت دو هفته، تردد خودروهای ناوگان حمل بار از جمله کامیونها، کامیونتها، وانتها و کامیونهای حمل مواد غذایی در ساعات ۰۶:۰۰ صبح تا ۱۰:۰۰ صبح در تمامی معابر شهر تهران ممنوع خواهد بود.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: اجرای موفق طرحهای ترافیکی در مهرماه نیازمند همراهی و مشارکت همه رانندگان و خانوادههاست. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به ایمنی دانشآموزان و احترام به حقوق سایر کاربران ترافیک، گامی مؤثر در ایجاد شهری ایمن و روان برای همه خواهد بود.
