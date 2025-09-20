کتب درسی حوزه علمیه متناسب با نیاز روز باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جعفر سبحانی در دیدار رئیس جامعه المصطفی العالمیه که در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام صادق (ع) برگزار شد، اظهار کرد: جامعه المصطفی کار بسیار بزرگی را بر دوش دارد و ان شاءالله نتایج بسیار درخشانی را نیز در پی خواهد داشت.

وی افزود: پنجاه تا شصت سال است که به این نتیجه رسیده‌ایم در حوزه علمیه کتب درسی باید متناسب با نیاز روز باشد. شاید همه طلابی که از سراسر جهان می‌آیند و می‌خواهند چند سالی تحصیل کنند و سپس به کار فرهنگی بپردازند، نتوانند پیچیدگی‌های فقه را دریابند و لازم هم نباشد و می‌توان از برخی کتب که هم از جامعیت برخوردار بوده و هم زبان روان‌تر و امروزی‌تر داشته باشند، استفاده کرد.

آیت‌الله سبحانی گفت: به این منظور دو کتاب «الموجز» و «الوسیط» نگارش شد که تلاش کردیم پیچیده نباشد و طلاب بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند و خوب است امکان استفاده طلاب بین‌الملل نیز از این آثار در زمان تحصیل فراهم شود.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین علی عباسی، رئیس جامعه المصطفی العالمیه با ابراز خرسندی از دیدار با آیت‌الله سبحانی، توضیحاتی درباره تعداد طلاب، نحوه پذیرش و شعب جامعه المصطفی ارائه کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۳۰ عنوان کتاب حضرتعالی توسط طلاب المصطفی به زبان‌های مختلف ترجمه شده است و از لحاظ کمیت در میان کتب ترجمه شده علما، رتبه نخست را دارد.

حجت الاسلام والمسلمین عباسی با تاکید بر استفاده از کتب ایشان به عنوان متن درسی در جامعه المصطفی، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم طلاب المصطفی بتوانند به این آثار علمی ارزشمند دسترسی آسان‌تر داشته باشند و زمینه استفاده بیشتر طلاب از این آثار فراهم باشد.