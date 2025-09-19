اعرافی: دفاع مقدس یک کارزار عاشورایی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی در خطبههای نماز جمعه این هفته میبد با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، اظهار داشت: ایمان و تقوا دو رکن اساسی زندگی فردی و اجتماعی است. انسان مؤمن باید در تمام عرصههای زندگی مراقب باشد تا اعمالش با رضایت خداوند همراه باشد.
وی با تسلیت ارتحال آیتالله سید علیاکبر موسوی مفروضی و بزرگداشت یاد آیتالله محمدابراهیم اعرافی، این بزرگان را از چهرههای علمی و معنوی ممتاز یزد دانست و گفت: راه عبودیت، زهد، تهجد و خدمت به مردم که این علما پیمودند، الگوی همیشگی حوزه و جامعه اسلامی است.
امام جمعه میبد در ادامه با اشاره به جایگاه تاریخی امام خمینی (ره)، افزود: امام راحل خورشید فروزانی بود که معادلات جهانی را دگرگون کرد. او با راهبرد تمدنی خود روح تازهای در اسلام دمید و ملت ایران را به قله عزت رساند.
وی هفته دفاع مقدس را یادآور صحنههای بیبدیل ایثار دانست و گفت: در طول هشت سال جنگ تحمیلی، ملت ایران در شرایطی ایستادگی کرد که بیش از ۴۰ کشور دنیا در کنار دشمن بعثی بودند، رزمندگان ما معنویت بدر و احد و عاشورا را در جبههها زنده کردند و نشان دادند که ایمان میتواند بر بزرگترین قدرتها غلبه کند.
آیتالله اعرافی با اشاره اینکه دفاع مقدس یک کارزار عاشورایی بود، گفت: اگر ملت در آن کارزار عاشورایی مرعوب دشمن میشد، کشور و اسلام قرنها به عقب بازمیگشت، اما اراده جوانان مؤمن ایران معجزهای تاریخی آفرید که امروز هم در مقاومت منطقهای و مقابله با صهیونیسم جلوهگر است.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تأکید کرد: رفتارهای اخیر رژیم صهیونیستی و حامیان آن نشان میدهد که هیچگاه تحمل استقلال ملتهای مسلمان را ندارند، ملت ایران باید بداند اگر عقبنشینی کند، دشمنان به دنبال تجزیه، تضعیف و خلع سلاح کامل کشور خواهند بود. تنها راه، مقاومت و ایستادگی بر اصول انقلاب است.
خطیب جمعه میبد در ادامه با تبریک آغاز سال تحصیلی، خطاب به دانشآموزان و دانشجویان گفت: رشد علمی باید با تربیت اخلاقی و معنوی همراه باشد، دانشگاهها و حوزههای علمیه باید خلاق، نوآور و مسئلهمحور باشند و گره از مشکلات جامعه بگشایند.
وی بر عدالت آموزشی، توجه به مدارس دولتی، مهارتآموزی، هدایت تحصیلی، تقویت مشاوره و ارتقای منزلت معلمان تأکید کرد و افزود: دانشگاهها باید در مرزهای دانش حرکت کنند، فناوریهای نوین را توسعه دهند و ارتباط خود را با صنعت مستحکمتر سازند.
آیتالله اعرافی در پایان با تقدیر از برگزارکنندگان کنگره شعر توحیدی، این رویداد را سرمایهای فرهنگی برای کشور دانست و خواستار استمرار آن شد.
