به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی جعفر سبحانی پیش از ظهر یکشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه که در مدرسه فیضیه برگزار شد اظهار کرد: یکی از مشکلات ما تعطیلی زیاد حوزههای علمیه است. بنابراین لازم است تعطیلات حوزه کمتر شود.
وی افزود: ما از ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه فردا کلاس درس را آغاز میکنیم و امیدواریم سایر کلاسهای حوزه هم آغاز شود.
این مرجع تقلید با تأکید بر لزوم توجه به سنتهای حوزه اظهار کرد: خداوند یک حوزه علمیه قوی با اساتید مجرب به ما لطف فرموده که باید قدر این حوزه را بدانیم. این حوزه علمیه هزار ساله برای ما تجربه داشته و ما از این تجربه استفاده کردیم و فهمیدیم که روش و سنت پیشین برای ما نتیجهبخش است. بنابراین مدیریت حوزه و اساتید تلاش کنند سنتهای قدیم فراموش نشود.
آیتالله سبحانی گفت: اولین سنت این است که در همه حوزههای علمیه هم مُدرس بودند و هم متدرس. ما خدمت امام خمینی و مرحوم گلپایگانی درس میخواندیم و آنها هم از محضر آیتالله بروجردی استفاده میکردند. تمام حوزه تقریباً هم مدرس بودند و هم متدرس. در این شرایط، مُدرس بدون رنج و زحمت تربیت میشد. امیدوارم مدارس علمیه این مساله را رعایت کنند.
وی با اشاره به کمبود خطیب توانمند در جامعه، به برگزاری طرح تربیت خطیب اشاره کرد و گفت: اساس حوزه علمیه باید بر مبنای تربیت فقیه و تربیت خطیب باشد. مدیریت حوزه به وعده تربیت خطیب عمل کرده و امیدوارم ثمره این کار در آینده نزدیک در جامعه مشاهده شود.
آیتالله سبحانی بر لزوم توجه طلاب به زبان عربی تأکید کرد و افزود: طلاب باید زی طلبگی را حفظ کنند. طلبه سرباز امام زمان (عج) است و حتماً باید با قرآن و نهج البلاغه مأنوس باشد و لباس مناسب بپوشد.
وی با اشاره به گسترش شبهات اعتقادی در جامعه تصریح کرد که دروس تخصصی باید محدود و در راستای فرائض دینی باشد.
