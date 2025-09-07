  1. حوزه و دانشگاه
آیت‌الله العظمی سبحانی: تعطیلات حوزه‌های علمیه کم شود

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: یکی از مشکلات ما این است که تعطیلات دروس حوزه‌های علمیه زیاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی پیش از ظهر یکشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه که در مدرسه فیضیه برگزار شد اظهار کرد: یکی از مشکلات ما تعطیلی زیاد حوزه‌های علمیه است. بنابراین لازم است تعطیلات حوزه کمتر شود.

وی افزود: ما از ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه فردا کلاس درس را آغاز می‌کنیم و امیدواریم سایر کلاس‌های حوزه هم آغاز شود.

این مرجع تقلید با تأکید بر لزوم توجه به سنت‌های حوزه اظهار کرد: خداوند یک حوزه علمیه قوی با اساتید مجرب به ما لطف فرموده که باید قدر این حوزه را بدانیم. این حوزه علمیه هزار ساله برای ما تجربه داشته و ما از این تجربه استفاده کردیم و فهمیدیم که روش و سنت پیشین برای ما نتیجه‌بخش است. بنابراین مدیریت حوزه و اساتید تلاش کنند سنت‌های قدیم فراموش نشود.

آیت‌الله سبحانی گفت: اولین سنت این است که در همه حوزه‌های علمیه هم مُدرس بودند و هم متدرس. ما خدمت امام خمینی و مرحوم گلپایگانی درس می‌خواندیم و آنها هم از محضر آیت‌الله بروجردی استفاده می‌کردند. تمام حوزه تقریباً هم مدرس بودند و هم متدرس. در این شرایط، مُدرس بدون رنج و زحمت تربیت می‌شد. امیدوارم مدارس علمیه این مساله را رعایت کنند.

وی با اشاره به کمبود خطیب توانمند در جامعه، به برگزاری طرح تربیت خطیب اشاره کرد و گفت: اساس حوزه علمیه باید بر مبنای تربیت فقیه و تربیت خطیب باشد. مدیریت حوزه به وعده تربیت خطیب عمل کرده و امیدوارم ثمره این کار در آینده نزدیک در جامعه مشاهده شود.

آیت‌الله سبحانی بر لزوم توجه طلاب به زبان عربی تأکید کرد و افزود: طلاب باید زی طلبگی را حفظ کنند. طلبه سرباز امام زمان (عج) است و حتماً باید با قرآن و نهج البلاغه مأنوس باشد و لباس مناسب بپوشد.

وی با اشاره به گسترش شبهات اعتقادی در جامعه تصریح کرد که دروس تخصصی باید محدود و در راستای فرائض دینی باشد.

