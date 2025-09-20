  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۲

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در چاراویماق

تبریز- رئیس اداره محیط‌زیست چاراویماق گفت: یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان موفق به دستگیری پنج شکارچی غیرمجاز در مراتع روستای دهنو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مکرم نقیلو روز شنبه از دستگیری پنج نفر شکارچی غیرمجاز در مراتع روستای دهنو خبر داد و گفت: این شکارچیان ساعت ۳ بامداد روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۴۳ در حین شکار غیرقانونی توسط نیروهای یگان حفاظت شناسایی و متوقف شدند.

وی افزود: در بازرسی از متخلفان، دو قبضه اسلحه شکاری، مقادیر قابل توجهی مهمات و لاشه ۹ سر خرگوش کشف و ضبط شد.

نقیلو با تأکید بر عزم جدی محیط‌زیست در مقابله با شکارچیان غیرمجاز اظهار داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند تا برابر قانون با آنان برخورد شود.

