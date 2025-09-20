دستگیری شکارچیان غیرمجاز در چاراویماق

به گزارش خبرگزاری مهر، مکرم نقیلو روز شنبه از دستگیری پنج نفر شکارچی غیرمجاز در مراتع روستای دهنو خبر داد و گفت: این شکارچیان ساعت ۳ بامداد روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۴۳ در حین شکار غیرقانونی توسط نیروهای یگان حفاظت شناسایی و متوقف شدند.

وی افزود: در بازرسی از متخلفان، دو قبضه اسلحه شکاری، مقادیر قابل توجهی مهمات و لاشه ۹ سر خرگوش کشف و ضبط شد.

نقیلو با تأکید بر عزم جدی محیط‌زیست در مقابله با شکارچیان غیرمجاز اظهار داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند تا برابر قانون با آنان برخورد شود.