کنترل حریق درشهرک صنعتی یزد

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۲۳:۳۸ شب گذشته، جمعه ۲۸ شهریورماه، گزارشی مبنی بر وقوع حریق در انبار کارخانه تولید ظروف شیشهای واقع در شهرک صنعتی یزد به مرکز پیام آتشنشانی یزد «۱۲۵» اعلام شد.
بلافاصله ۱۵ دستگاه خودروی اطفایی از تمامی ایستگاههای آتشنشانی یزد به همراه ۴۰ نفر نیروی عملیاتی از شیفت ۲ و سایر شیفتها به محل حریق اعزام شدند. حریق کنترل و عملیات اطفا و انجام سایر اقدامات تکمیلی همچنان با تلاش عوامل مرتبط ادامه دارد و سایر جزئیات متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
طبق اعلام روابطعمومی مدیریت بحران استان یزد نیز بامداد امروز یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی یزد طعمه حریق شد که با حضور و هماهنگی مدیرکل مدیریت بحران استان و اعزام ۲۱ دستگاه خودرو از ۱۲ ایستگاه آتشنشانی یزد، آتشنشانی اشکذر، منطقهٔ ویژه اقتصادی، یزد تایر و تانکر آبرسان شرکت آبفای یزد پس از ۴ ساعت تلاش در ساعت ۴ بامداد حریق کنترل شد. عملیات لکهگیری در این حادثه همچنان ادامه دارد.
