سعید پاک‌سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد نیروی عملیاتی شهر یزد در حال حاضر ۱۴۷ نفر است که در ۱۳ ایستگاه در حال خدمت هستند. به طور مثال چهار ایستگاه شاهدیه، شهرک صنعتی، بافت قدیم، پایانه حضرت امام علی (ع) در مجموع با ۲۴ نفر نیرو یعنی با دو نیروی آتش نشان فعال در هر شیفت کاری فعال و مشغول به خدمات رسانی به شهروندان است.

وی اضافه کرد: ایستگاه اکرم آباد فقط با سه نیروی آتش نشان فعال است و در ایستگاه‌های مرکز شهر، حمیدیا، محمودآباد و مهرآوران هر کدام با چهار نیروی آتش نشان در هر شیفت در حال خدمت رسانی هستند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد تاکید کرد: جمعیت شهری تحت پوشش این سازمان ۸۲۸ هزار و ۸۰۰ نفر است که بر اساس استاندارد به ازای هر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر یک آتش نشان نیاز دارد و با این احتساب شهر یزد به ۳۳۰ نفر نیروی عملیاتی نیاز دارد.

وی اضافه کرد: جمعیت تحت پوشش با احتساب شهرهای حمیدیا، شاهدیه و بخش‌های مرکزی و اکرم آباد شامل روستاهای شحنه، ملاباشی، محمدآباد، خویدک، فهرج، دهنو، سید میرزا، اکرمیه، اکرم آباد، حسین آباد، عسکریه و … به مراتب افزایش می یابد.

پاک سرشت تصریح کرد: این در حالی است که پوشش حوادث و حریق شهرک صنعتی یزد، جاده کمربندی و کنارگذر یزد به عنوان راه ترانزیت و شاهراه جنوب به شمال کشور هم بسیار پراهمیت و پرتعداد است که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر یزد به آنها نیز خدمت رسانی می کند.

پاک سرشت اظهار کرد: با توجه به مصوبه جدید دستورالعمل ستاد مدیریت بحران کشور و انتخاب مراکز استان ها بعنوان معین شهرستان های اطراف در مواقع بحرانی وظیفه امداد رسانی به آتش نشانی مرکز استان محول شده است.

وی تاکید کرد: اهمیت این موضوع با توجه به ضرورت اعزام تیم های تخصصی امداد و نجات در چاه و غواصی دوچندان است.

پاک سرشت عنوان کرد: باید ظرفیت ۱۴۷ نفری آتش نشانان یزدی متناسب این واقعیت نیست و عرصه را بر این سازمان تنگ کرده است.

رئیس آتش نشانی یزد افزود: در ایستگاه‌های امامشهر و آزادشهر هم با تراکم جمعیتی بالای تحت پوشش، هر کدام تنها ۴ نیروی آتش نشان فعال دارند و در ایستگاه صفائیه با ۵ نفر نیروی آتش نشان مشغول خدمات رسانی هستند.

پاک سرشت با بیان اینکه ایستگاه دولت آباد واقع در پایانه اتوبوسرانی به دلیل کمبود نیرو تعطیل شده است، ادامه داد: ایستگاه شماره ۵ که ایستگاه بزرگ و مادر این سازمان است، تنها با ۶ نفر نیروی آتش نشان در هر شیفت دایر است و ستاد فرماندهی عملیات نیز با ۵ نفر در سه شیفت فعال است.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد بر ضرورت تسریع در روند جذب نیرو تاکید کرد و افزود: تسریع در جذب نیرو با توجه به اینکه پس از جذب، برای آمادگی حضور در عملیات زمان نیاز است، ضروری است.