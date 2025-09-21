به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان ورود به عرصه قضاوت و وکالت حرفه‌ای در حوزه گسترده و اساسی حقوق بانوان و خانواده می‌توانند در اختتامیه نخستین دوره رقابت‌های «موت کورت ملی حقوق خانواده» که به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود، شرکت کنند.

پس از یک دوره رقابت کارآموزان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و سایر زیرشاخه‌های حقوق بانوان و خانواده اختتیامیه این دوره ۱۶ مهر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

در این دوره محمدرضا ویژه، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری به عنوان رئیس کمیته، حبیب الله رحیمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، علی تقی زاده عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، مجیدرضا مؤمنی معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، هدی غفاری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، محمود عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران، ستار پروین مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، حسین داودی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، ماهرو غدیری عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، سید احمد حبیب نژاد عضو هیئت علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران و منصور فتحی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان اعضای کمیته علمی این دوره هستند. همچنین مهدیه محمد تقی زاده مدیر گروه مطالعات زنان و مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه علامه طباطبایی و داور، سحر ناصربخت مدرس دانشگاه و داور بین‌المللی معاون حقوقی شبکه تعاون و تجارت ایران به عنوان دبیران کمیته علمی هستند.

طراح پرونده این دوره نیز عظیم آقابابایی قاضی دادگاه کیفری ۲ و مدرس دانشگاه است.