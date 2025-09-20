  1. استانها
۱۳ کیلومتر راه عشایری در دهلران مرمت شد

ایلام - رئیس اداره امور عشایر شهرستان دهلران از اجرای عملیات عمرانی در مناطق عشایری بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و گفت: ۱۳ کیلومتر راه عشایری در دهلران مرمت شده است.

عباس شیخی رئیس در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات عمرانی در مناطق عشایری بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای تداوم خدمت‌رسانی به جامعه عشایری و پیرو بازدیدهای میدانی از منطقه قافله‌جا با حمایت و پیگیری مدیرکل محترم امور عشایر استان و معاونت عمران و توسعه زیرساختی اداره امور عشایر دهلران اقدام به مرمت، بهسازی و تیغه‌زنی ۱۳ کیلومتر از راه‌های مورد استفاده عشایر نمود.

شیخی افزود: با توجه به خشکسالی شدید و خشک شدن کامل رودخانه‌ای که منبع اصلی تأمین آب دام‌های عشایر منطقه بود عملیات لایروبی بخش‌هایی از این رودخانه نیز انجام گرفت که با استقبال و رضایت عشایر همراه شد.

رئیس اداره امور عشایر دهلران گفت: این اقدامات موجب بهره مندی مستقیم ۱۵ خانوار عشایری با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰۰ رأس دام سبک شده است.

شیخی عنوان کرد: اداره امور عشایر دهلران در راستای رفع مشکلات زیرساختی و معیشتی عشایر آمادگی دارد در سایر مناطق عشایرنشین شهرستان نیز اقدامات مشابه را به‌صورت مستمر انجام دهد.

