یاسمی: مقدمات کوچ عشایر به مناطق قشلاقی ایلام آغاز شد

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوعات زمانبندی کوچ، نحوه استقرار در مناطق قشلاقی، رعایت تقویم کوچ، تأمین علوفه، بهداشت و واکسیناسیون دام‌ها، همچنین پلاک‌کوبی و هویت‌گذاری دام‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام اضافه کرد: از نیمه دوم آبان‌ماه تا اواسط آذرماه، حدود ۲ هزار و ۱۰۰ خانوار عشایری با جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر و با استعداد دامی حدود ۳۰۰ هزار رأس، از استان‌های همدان، کرمانشاه و لرستان به مناطق گرمسیری و قشلاقی ایلام کوچ خواهند کرد.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید برای تأمین زیرساخت‌ها و نیازهای اساسی عشایر همکاری جدی داشته باشند تا این خانواده‌ها بتوانند در فصل سرما، در امنیت و آرامش، دام‌های خود را در استان اسکان و تعلیف کنند.