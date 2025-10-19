  1. استانها
  2. ایلام
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۹

یاسمی: مقدمات کوچ عشایر به مناطق قشلاقی ایلام آغاز شد

یاسمی: مقدمات کوچ عشایر به مناطق قشلاقی ایلام آغاز شد

ایلام - مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: مقدمات کوچ عشایر به مناطق قشلاقی ایلام آغاز شده است.

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوعات زمانبندی کوچ، نحوه استقرار در مناطق قشلاقی، رعایت تقویم کوچ، تأمین علوفه، بهداشت و واکسیناسیون دام‌ها، همچنین پلاک‌کوبی و هویت‌گذاری دام‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام اضافه کرد: از نیمه دوم آبان‌ماه تا اواسط آذرماه، حدود ۲ هزار و ۱۰۰ خانوار عشایری با جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر و با استعداد دامی حدود ۳۰۰ هزار رأس، از استان‌های همدان، کرمانشاه و لرستان به مناطق گرمسیری و قشلاقی ایلام کوچ خواهند کرد.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید برای تأمین زیرساخت‌ها و نیازهای اساسی عشایر همکاری جدی داشته باشند تا این خانواده‌ها بتوانند در فصل سرما، در امنیت و آرامش، دام‌های خود را در استان اسکان و تعلیف کنند.

کد خبر 6626756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها