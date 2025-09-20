به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی اعلام کرد لری الیسون، میلیاردر ۸۱ ساله آمریکایی و یکی از حامیان مهم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قدم به قدم در حال تبدیل شدن به پرقدرت ترین شخصیت رسانه‌ای در تاریخ آمریکا است.

این روزنامه در گزارش خود آورده که آلیسون در حال تملک رسانه‌های اصلی آمریکا و برخی شرکت‌های بزرگ هالیوود است.

وی که بنیانگذار شرکت اوراکل است، همین حالا هم از طریق شرکت پسرش دیوید به نام اسکایدنس مدیا سهام قابل توجهی در شبکه خبری CBS و شرکت فیلمسازی پارامونت در اختیار دارد.

اسکایدنس هم با پارامونت ادغام شده و قراردادی ۷.۷ میلیارد دلاری برای پخش یکی از مهمترین مسابقات مبارزات قهرمانی در آمریکا را امضا کرده است.

نیویورک تایمز گزارش داده که اقدامات الیسون شبیه همان اتفاقی است که در نسل قبل از سوی رابرت مرداک با ایجاد شبکه فاکس نیوز دنبال شده و به گسترش دو قطبی سیاسی در آمریکا منجر شد.

قرار است در قالب یک کنسرسیوم بین اوراکل و آندریسن هورووتیز، بخش قابل توجهی از سهام تیک تاک هم به عنوان بخشی از توافق ترامپ با چینی‌ها، از سوی الیسون تملک شود.

خانواده آلیسون همچنین قصد دارد با سرمایه ۸۰ میلیارد دلار، شرکت دیسکاوری را که رسانه‌های مهمی نظیر CNN، HBO ، و شرکت برادران وارنر را در زیر مجموعه خود دارد، به تملک خود در بیاورد.