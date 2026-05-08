مارک روفالو از ترس ستارگان هالیوود برای ورود به «لیست سیاه» خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مارک روفالو در یادداشتی که برای «نیویورک تایمز» نوشته، فاش کرد بسیاری از ستاره‌های هالیوود از امضای نامه سرگشاده اخیر که برای جلوگیری از ادغام پارامونت و برادران وارنر نوشته شده بود، خودداری کردند.

روفالو که این یادداشت را با همکاری مت استولر، مدیر تحقیقات پروژه آزادی‌های اقتصادی آمریکا نوشته است، افزود: مهم‌ترین نکته در آن نامه، افرادی که امضا کردند نبودند، بلکه افرادی بود که امضا نکردند. نه به این دلیل که مخالف بودند بلکه چون می‌ترسیدند.

وی در ادامه از دلایل زیادی که برای جلوگیری از این توافق وجود دارد، یاد و تأکید کرد: معتقدیم اساسی‌ترین دلیل، همان چیزی است که هنگام درخواست از هنرمندان برای استفاده از نیرویشان با آن مواجه شدیم: ترس. ترسی عمیق، زشت و فراگیر از ابراز عقیده.

این نامه سرگشاده از ماه آوریل شروع به گردش کرد و از آن زمان تاکنون بیش از ۴۰۰۰ امضا از چهره‌های هالیوود، از جمله بازیگران برجسته‌ای مانند فلورانس پیو، پدرو پاسکال و ادوارد نورتون و کارگردانان تحسین‌شده‌ای مانند یورگوس لانتیموس، سوفیا کاپولا و دنیس ویلنوو، جمع‌ کرده است.

روفالو در یادداشت خود با اشاره به ۲ نمونه اخیر از قرار گرفتن در لیست سیاه که در رابطه با ادغام پارامونت و برادران وارنر رخ داده است، توضیح داد: بارها و بارها از هنرمندان شنیدیم که وقتی از آنها خواسته شد این نامه را امضا کنند، گفتند با آن موافقند اما از مجازات می‌ترسند. ترس آنها بی‌دلیل نیست. وقتی مدیر تحریریه مجله «آنکلر»، (یکی از معدود مجله‌های مستقل باقی مانده) که این نشریه را تأسیس کرده و به عنوان یکی از ستون‌نویس‌های آن هم فعالیت می‌کند، در یک رویداد هنری کیسه‌ای از سنجاق سینه‌های «جلوگیری از ادغام» را با خود آورده بود، پارامونت دادن تبلیغات خود به این مجله را لغو کرد.

در این یادداشت همچنین گفته شده در حالی که روفالو قرار بود به عنوان مهمان برای بحث درباره ادغام با سی‌ان‌ان مصاحبه کند، اما این شبکه برنامه را لغو کرد چون کمپانی برادران وارنر شرکت مادر این شبکه هم است و آنها گفتند نمی‌توانیم در حین ادغام اخبار منفی در برابر آن را پوشش دهیم.

در پایان آمده است: این ادغام آسیب‌های زیادی به هالیوود وارد خواهد کرد، اما یکی از آنها از قبل چهره کرده؛ این که افراد می‌ترسند بگویند که در مورد صنعت خود چه فکر می‌کنند.

در بین بیش از ۴۰۰۰ نامی که نامه سرگشاده را امضا کرده‌اند، ۷۵ چهره برنده اسکار وجود دارد. این گروه امیدوار است که مخالفت با معامله پارامونت-برادران وارنر که هنوز در انتظار تأیید نهادهای نظارتی در آمریکا و اروپا است، به نتیجه برسد.



در بخشی از نامه ۴۰۰۰ چهره آمده است: ما به عنوان فیلمسازان، مستندسازان و متخصصان در سراسر صنعت فیلم و تلویزیون، مخالفت صریح خود را با ادغام پیشنهادی پارامونت-برادران وارنر دیسکاوری ابراز می‌کنیم. این معامله، چشم‌انداز رسانه‌ای را که پیش از این هم متمرکز بود، بیش از پیش انحصاری می‌کند و رقابت را در زمانی که صنعت فیلم و مخاطبان کمترین توان مالی را دارند، کاهش می‌دهد. نتیجه، فرصت‌های کمتر برای سازندگان، مشاغل کمتر در سراسر اکوسیستم تولید، هزینه‌های بالاتر و انتخاب کمتر برای مخاطبان در آمریکا و سراسر جهان خواهد بود و شمار استودیوهای بزرگ فیلم آمریکا را به تنها ۴ استودیو کاهش می‌دهد.

روفالو و استولر در پایان مقاله خود نوشتند: کسی چه می‌داند؟ اگر بتوانیم این الیگارشی را که سعی در به دست گرفتن کنترل برنامه‌های تلویزیونی و سینماهای ما دارند، شکست دهیم، شاید بتوانیم این کار را در جاهای دیگر نیز انجام دهیم!