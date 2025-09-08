به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، فیلم سینمایی علمی تخیلی «فراموشی» به کارگردانی جوزف کوشینسکی امشب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود؛ داستانی پرهیجان از دنیایی که انسان‌ها حافظه‌شان را از دست می‌دهند!

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان به تام کروز، مورگان فریمن، اولگا کوریلنکو، نیکولای کاستر والدو و ملیسا لیو اشاره کرد.

«فراموشی» در آینده‌ای دور روایت شده و در مورد یک مأمور کارآزموده به نام جک هارپر است که به کره زمین که پس از جنگ با فرازمینی‌ها تنها ویرانه‌ای از آن باقی مانده، فرستاده شده است تا منابع باقی‌مانده آن را شناسایی کند. اما جک در حین انجام این مأموریت و پس از نجات زنی که مدام در رویاهایش ظاهر می‌شود، هویت واقعی خود را زیر سوال می‌برد.

«فراموشی»، نامزد دریافت جایزه برای بهترین جلوه‌های ویژه از جوایز منتقدان فیلم سیاتل و جوایز انجمن منتقدان فیلم فینیکس شده است.

فیلم سینمایی «فراموشی» امشب ساعت ۲۳ پخش می‌شود و بازپخش آن روز سه شنبه ۱۸ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.