پاکستان: در هیچ تلاشی برای خلع سلاح حماس شرکت نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما آماده اعزام نیروی حافظ صلح بین‌المللی به نوار غزه هستیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص تصریح شده است: پاکستان در هیچ تلاشی برای خلع سلاح حماس یا تضعیف «ساختار مقاومت» شرکت نخواهد کرد.

این در حالیست که اسلام‌آباد پیشتر و همزمان با روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در ۲۹ نوامبر، بار دیگر همبستگی کامل خود را با مردم فلسطین اعلام کرده بود.

«شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان در بیانیه‌ای به همین مناسبت اعلام کرد مردم فلسطین «یکی از ویرانگرترین فجایع زمان ما» را متحمل شده‌اند؛ ملتی که از حق تعیین سرنوشت محروم مانده، سرزمینشان مصادره شده و آرامششان از میان رفته است.

این مقام پاکستانی خواستار پایان کامل اشغالگری (رژیم) اسرائیل در تمامی اراضی اشغالی از جمله غزه شد و تأکید کرد که تل‌آویو، باید برای جنایات جنگی و نسل‌کشی فلسطینی‌ها، مطابق حقوق بین‌الملل، پاسخگو باشد.