اجرای پروژه بزرگ دهکده شهری استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند ظهر شنبه در بازدید استاندار بوشهر از پروژه بزرگ دهکده شهری استان بوشهر که در شهرستان تنگستان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست، ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه گفت: عملیات احداث ۶۵۳ واحد مسکونی به‌صورت بنیادساخت آغاز شده و تلاش می‌شود تا بخشی از این واحدها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به اجرای عملیات آماده‌سازی معابر به مساحت ۳۳ هکتار با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد افزود: ابعاد این طرح نشان‌دهنده یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی استان است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر خاطرنشان کرد: براساس طراحی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده نقطه عطف این طرح، احداث هزار و ۶۳۹ واحد مسکونی در قالب این دهکده شهری است؛ عددی که آن را به بزرگ‌ترین پروژه مسکن در سطح استان تبدیل کرده و نقش تعیین‌کننده‌ای در پاسخگویی به نیاز روزافزون خانوارها خواهد داشت.

وی افزود: کاربری‌های عمومی و تجاری نیز پیش‌بینی شده تا این دهکده شهری نه تنها مجموعه‌ای مسکونی، بلکه الگویی از یک بافت شهری کامل، پویا و پایدار باشد.