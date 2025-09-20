به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در بازدید از روند اجرای پروژه دهکده شهری استان بوشهر که در شهرستان تنگستان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست، با تقدیر از تلاشهای بنیاد مسکن در اجرای پروژهها اظهار داشت: عملیات احداث ۶۵۳ واحد مسکونی بهصورت بنیادساخت آغاز شده و بخشی از این واحدها تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: پروژه بزرگ دهکده شهری نیز با احداث هزار و ۶۳۹ واحد مسکونی از دیگر پروژههای مهمی است که تکمیل این طرح، گامی در بهبود وضعیت مسکن در تنگستان و بوشهر است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز با اشاره به اجرای عملیات آمادهسازی معابر به مساحت ۳۳ هکتار با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد ابراز کرد: ابعاد این طرح نشاندهنده یکی از مهمترین پروژههای عمرانی استان است.
امیر برومند خاطرنشان کرد: براساس طراحی و برنامهریزیهای انجامشده نقطه عطف این طرح، احداث هزار و ۶۳۹ واحد مسکونی در قالب این دهکده شهری است؛ عددی که آن را به یکی از بزرگترین پروژههای مسکن در سطح استان تبدیل کرده و نقش مهمی در پاسخگویی به نیاز روزافزون خانوارها خواهد داشت.
وی افزود: کاربریهای عمومی و تجاری نیز پیشبینی شده تا این دهکده شهری نه تنها مجموعهای مسکونی، بلکه الگویی از یک بافت شهری کامل، پویا و پایدار باشد.
