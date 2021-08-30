احداث ۴۵۰ واحد مسکن در استان بوشهر اجرایی شد

علیرضا بادره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و طرح‌های مهمی در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: پروژه ۲۶۴ واحدی اقدام ملی مسکن در شهر خورموج در زمینی به مساحت دو هکتار ساخته خواهد شد.

معاون مسکن شهری اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر بیان کرد: فاز اول این پروژه با ۱۴۴ واحد مسکونی با اعتبار اولیه ۶۰۰ میلیارد ریال در دست احداث است.

وی ادامه داد: این پروژه هم اکنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تلاش می‌شود در هفته دولت سال آینده افتتاح و به بهره‌برداری برسد.

بادره افزود: عملیات اجرایی فاز دوم طرح اقدام ملی در شهرستان دشتی در قالب ۱۲۰ واحد مسکونی و اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیارد ریال روز گذشته آغاز شد.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۴۵۰ واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن اضافه کرد: ۱۴۴ واحد با مساحت ۱۱ هزار و ۷۴۷ متر مربع در خورموج شهرستان دشتی با اعتبار ۴۳۰ میلیارد ریال ساخته می‌شود.

معاون مسکن شهری اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر ادامه داد: در شهرستان کنگان ۸۰ واحد در شهر بنک با مساحت شش هزار و ۴۸۰ متر مربع با اعتبار ۳۲۶ میلیارد ریال ساخته می‌شود.

وی افزود: در شهر دیر ۶۴ واحد با مساحت پنج هزار و ۲۴۴ متر مربع و اعتبار ۲۵۶ میلیارد ریال و در شهر دیلم ۱۶۲ واحد با مساحت ۱۳ هزار و ۲۰۸ متر مربع و اعتبار ۶۹۲ میلیارد ریال احداث می‌شود.