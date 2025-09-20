به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: پیش از آنکه وارد بحث فنی بازی فردا شوم، لازم می‌دانم گلایه‌ای نسبت به اتفاقاتی که در دو، سه هفته اخیر برای باشگاه پیکان رقم خورده داشته باشم. در دو مسابقه اخیر، به راحتی کارت زرد دریافت کردم و به همین دلیل در دیدار گذشته محروم بودم و امکان بیان اعتراضم نسبت به عملکرد داوران وجود نداشت. در بازی با استقلال خوزستان واقعاً برایم عجیب بود که چطور با چنین شرایطی محروم شدم. به نظر می‌رسد چون پیکان تیمی کم‌طرفدار است، به راحتی برای بازیکنان و اعضای تیم کارت صادر می‌شود، در حالی که در سایر تیم‌ها این‌گونه نیست.

وی ادامه داد: در دیدار گذشته نیز اشتباهات داوری کاملاً مشهود بود. سه برنامه تلویزیونی مختلف اذعان کردند که پیش از دریافت گل، دو اشتباه محرز از سوی داوران رخ داد. صحنه‌ای که منجر به کرنر شد، نه خطا بود و نه کرنر، اما همان صحنه تبدیل به گل شد.

دقیقی تصریح کرد: همچنین در دقیقه ۹۳ یا ۹۴ یک پنالتی واضح برای ما گرفته نشد. انتظار ما از کمیته داوران و کمیته انضباطی چیز زیادی نیست. می‌دانیم داوران قشری مظلوم هستند و سطح درآمدشان قابل قیاس با بازیکنان چندمیلیون‌دلاری لیگ ما نیست، اما حداقل حقی که باشگاه پیکان دارد این است که در صورت بروز اشتباه، یک عذرخواهی رسمی صورت گیرد. ما نهایت احترام را برای ریاست فدراسیون و کمیته‌های مربوطه قائلیم، اما وقتی اشتباه محرز اتفاق می‌افتد، چرا نباید به‌طور رسمی پذیرفته شود؟

سرمربی پیکان خاطرنشان کرد: با توجه به عملکردمان در هفته‌های اخیر، جایگاه واقعی ما صدر جدول است. حتی در شرایطی که VAR در اختیار بود و ما تقاضای بررسی صحنه‌ها را داشتیم، این کار انجام نشد. به نظر می‌رسد در برخی دقایق، سیستم VAR هم از کار افتاده بود. خواهش ما این است که به پیکان به چشم یک تیم مظلوم نگاه نشود. پیکان تیمی سازنده و نماینده واقعی استان تهران است که طی سال‌های اخیر خدمات بسیاری به فوتبال ایران ارائه کرده است.

دقیقی خاطر نشان کرد: فردا مقابل تیم بزرگی قرار خواهیم گرفت؛ تیمی ریشه‌دار و پرافتخار در فوتبال آسیا است و اگرچه هفته گذشته استقلال شکست سنگینی را تجربه کرد، اما این موضوع در فوتبال سابقه دارد. همان‌طور که تیم ملی برزیل در خانه خود با هفت گل از آلمان شکست خورد یا تراکتور مقابل استقلال همین نتیجه را تجربه کرد، اما در ادامه جبران کردند. طبیعت فوتبال همین است؛ باشگاه، بازیکنان و هواداران استقلال قطعاً به دنبال جبران مافات خواهند بود و ما هم می‌دانیم با بازی سختی مواجه هستیم.

او افزود: استقلال تیمی فوق‌العاده پُرمهره است و با سبک‌های متنوع بازی می‌کند. اما ما طی هفته‌های اخیر نشان دادیم که توانایی‌های ویژه‌ای داریم. شاید بودجه یک بازیکن استقلال به اندازه کل بودجه باشگاه پیکان باشد، اما ما با حداقل امکانات همواره فوتبال هجومی ارائه داده‌ایم. مقابل تیم‌هایی چون استقلال، سپاهان و تراکتور نیز همین استراتژی را دنبال خواهیم کرد و از همان دقیقه نخست با بازی هجومی و پرس بالا به میدان می‌رویم.

سرمربی پیکان در پایان گفت: اطمینان دارم بازیکنانم فردا این فرصت را خواهند داشت که خودشان را بیش از پیش به فوتبال ایران معرفی کنند. این مسابقه می‌تواند فرصتی باشد تا پیکان با عملکردی شایسته احترام بیشتری در فوتبال کشور به دست آورد. البته این مهم نه با حرف، بلکه تنها با عمل محقق خواهد شد.

او در پاسخ به سوالی که اگر روزی پیشنهاد سرمربیگری استقلال به او داده شود آیا قبول می کند یا خیر، تصریح کرد: در سال‌هایی که من در عرصه مربیگری فعالیت داشتم، چندین بار به‌عنوان گزینه نیمکت استقلال مطرح شدم، اما هرگز این فرصت برایم فراهم نشد. قطعاً آرزوی هر مربی است که در تیمی بزرگ، با بودجه مناسب، حضور پرشور هواداران و امکانات حرفه‌ای کار کند، اما چنین شرایطی برای من مهیا نشده است.

او ادامه داد: با این حال همیشه تلاش کرده‌ام توانایی‌های خود را در تیم‌هایی مثل پیکان نشان دهم؛ تیم‌هایی که شاید از نظر مالی و امکانات شرایط ایده‌آل نداشته باشند. واقعیت این است که در فوتبال ایران تا یک مربی ایرانی در کسب نتیجه ناکام می‌شود، سریعاً سراغ گزینه‌های خارجی می‌روند، و وقتی آن‌ها هم ناکام می‌شوند، دوباره به همان مربیان داخلی بازمی‌گردند. این موضوع تنها مختص باشگاه استقلال نیست، بلکه در سایر تیم‌های لیگ هم دیده‌ایم.

دقیقی خاطر نشان کرد: به نظر من این یک خلأ بزرگ در فوتبال ایران است. با شرایط سنی و موفقیت‌هایی که در این سال‌ها به دست آورده‌ام، می‌توانست فرصت‌های بهتری برایم فراهم شود، اما متأسفانه فضا به‌گونه‌ای است که به مربیان جوان داخلی به‌سادگی اعتماد نمی‌کنند. نمی‌خواهم از واژه‌هایی مثل مافیا استفاده کنم، اما واقعیت این است که کار برای مربیان ایرانی بسیار دشوار است. حتی در زمانی که صحبت‌هایی درباره حضور من در استقلال مطرح شد، خیلی سریع در نطفه خفه شد و هیچ فرصتی برای ادامه آن بحث وجود نداشت. حالا تمام تمرکز من روی پیکان است و امیدوارم فردا مقابل استقلال نمایشی درخور داشته باشیم.

سعید دقیقی در ادامه صحبت‌هایش پیش از دیدار با استقلال اظهار داشت: شرایط‌مان با استقلال قابل قیاس نیست. با این حال اعتقاد دارم نخستین اصل موفقیت، نظم است و تیم ما نیز از ابتدای فصل تلاش کرده معنای واقعی نظم را چه در بعد فنی و چه اخلاقی نشان دهد. هدف ما این است که این نظم و تیم‌بودن را تا پایان فصل حفظ کنیم.

او تصریح کرد: بدون شک رقابت برابر استقلال از هر نظر نابرابر است اما همه چیز در فوتبال به پول ختم نمی‌شود. قول می‌دهم تیم پیکان از همان دقیقه نخست بازی پرفشار و هجومی ارائه کند. ممکن است نتیجه دلخواه به دست نیاید اما نکته مهم این است که تا امروز هیچ‌گاه ضد فوتبال بازی نکرده‌ایم و در برابر هر حریفی سعی کرده‌ایم فوتبال رو به جلو ارائه دهیم. این روند را ادامه خواهیم داد تا اشاالله بتوانیم به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان در رابطه با استفاده از بازیکنان جوان گفت: من همیشه سعی کرده‌ام ثابت کنم که می‌توان با جوانان کار کرد. خوشبختانه در این روزها، بازیکنان جوان پیکان انگیزه زیادی پیدا کرده‌اند و نشان داده‌اند که می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد. به‌عنوان مثال، کسری، افشین ساعی که هفته گذشته عملکرد خوبی داشت، عرفان جمشیدی، مهدی نجفی، امید فهمی، پورمحمدی، علی مرادی و... همگی سرمایه‌های ارزشمندی برای آینده فوتبال هستند. وقتی منابع مالی گسترده در اختیار نداریم، ناچاریم ریسک کنیم و زمان بگذاریم تا این بازیکنان جوان به شرایط ایده‌آل برسند. من همواره تلاش کرده‌ام در کنار سخت‌گیری‌های فنی، رابطه‌ای دوستانه با این بازیکنان داشته باشم تا هم رشد کنند و هم اعتمادبه‌نفس بیشتری به دست آورند.

او افزود: از سوی دیگر، یکی از مشکلات جدی فوتبال ما کیفیت زمین‌های مسابقه است. این مسئله فقط در حوزه مسئولیت فدراسیون یا وزارت ورزش قرار نمی‌گیرد بلکه باید نگاه کلان‌تری در سطح دولت به آن وجود داشته باشد. نمی‌شود ادعا کنیم که لیگ حرفه‌ای داریم یا می‌خواهیم در آسیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما ابتدایی‌ترین نیاز فوتبال یعنی زمین مناسب را تأمین نکنیم. به نظر من این وضعیت خجالت‌آور است و باید هرچه سریع‌تر در سطوح بالای مدیریتی کشور برای آن چاره‌اندیشی شود.

دقیقی در پایان در رابطه با کیفیت چمن ورزشگاه های لیگ برتری خاطر نشان کرد: فوتبال یکی از معدود دل‌خوشی‌های مردم است و نمی‌توانیم با شرایط فعلی کیفیت زمین‌ها این شادی و رضایت را از هواداران بگیریم. بارها پیش آمده که به ما گفته‌اند در فلان ورزشگاه نمی‌توانید بازی کنید و مجبور شده‌ایم به ورزشگاه دیگری برویم. ما هم ناچاریم بپذیریم و امیدوار باشیم که بالاخره این مشکل اساسی حل شود. اگر نگاه فراتر از ورزش به این موضوع وجود داشته باشد، قطعاً می‌توانیم موفق‌تر عمل کنیم و شرایط بهتری برای فوتبال ایران رقم بزنیم.