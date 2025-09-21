توصیه به بازیکنان و سرمربی استقلال برای فراموش کردن نتیجه دیدار الوصل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امروز در هفته چهارم لیگ برتر میزبان پیکان خواهد بود. آبی‌پوشان تهرانی در حالی پای به این دیدار می‌گذارند که همچنان دو مدافع میانی خود، رستم آشورماتوف و عارف غلامی، را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند و رامین رضائیان نیز به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیمش نیست.

استقلال در شرایط حساسی قرار دارد، چرا که در دو دیدار اخیر خود نتایج مطلوبی کسب نکرده است. این دو بازی شامل مصاف با استقلال خوزستان در هفته سوم لیگ برتر و دیدار مقابل الوصل امارات در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ می‌شود که هر دو با شکست برای شاگردان ساپینتو همراه بود. این شرایط باعث شده است که آبی‌ها با انگیزه‌ای مضاعف و با تمرکز ویژه، به دنبال بازگشت به مسیر برد و جبران ناکامی‌های اخیر باشند.

استقلالی‌ها امیدوارند با استفاده از فرصت بازی خانگی مقابل پیکان، علاوه بر کسب سه امتیاز، اعتماد به نفس از دست رفته خود را بازیابی کرده و روند بهبود عملکرد تیمی خود را در ادامه فصل لیگ برتر آغاز کنند.

محمدرضا مهرانپور، پیشکسوت باشگاه استقلال و کارشناس فوتبال، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط این تیم پس از شکست سنگین مقابل الوصل امارات و دیدار مقابل پیکان، اظهار داشت: شکست اخیر استقلال بسیار سنگین بود و همگی از این نتیجه ناراحت و متأثر شدیم. طبیعی است که چنین باختی فشار زیادی را بر بازیکنان و کادر فنی وارد می‌کند، اما هنر یک مربی این است که بتواند تیم خود را در کوتاه‌ترین زمان جمع‌وجور کند و برای ادامه رقابت‌ها آماده سازد. بازی فردا مقابل پیکان نیز با توجه به نتایج ضعیفی که استقلال در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا گرفته، دیداری سخت و حساس خواهد بود. با این حال این مسابقه می‌تواند سکوی پرتابی برای بازگشت استقلال به مسیر موفقیت باشد.

وی ادامه داد: فوتبال همواره با برد و باخت همراه است؛ گاهی شادی و گاهی غم. شکست‌های سنگین نیز باید به‌طور دقیق بررسی شوند، چرا که ایرادات زیادی از نظر فنی، روحی و ساختاری در چنین بازی‌هایی نمایان می‌شود. امیدوارم کادر فنی، به ویژه ساپینتو، بتواند در اسرع وقت شرایط تیم را مدیریت کرده و بازیکنان را از نظر روحی و فنی بازسازی کند.

پیشکسوت استقلال با اشاره به برخی اظهارنظرها از سوی بازیکنان از جمله آرمین سهرابیان و محمدرضا آزادی پس از دیدار با الوصل، تصریح کرد: بازیکن بزرگ کسی است که در چنین روزهایی بتواند به تیم کمک کند و در شرایط دشوار نقش رهبری ایفا نماید. ما همه با هم هفت گل دریافت کردیم و همه ناراحت و سرشکسته‌ایم. اینکه بخواهیم تقصیر را به گردن یکدیگر بیندازیم فرافکنی است. هم بازیکنان، هم کادر فنی و هم باشگاه باید بپذیرند که نتیجه در شأن استقلال نبوده و باید برای جبران تلاش کنند.

او افزود: بازیکنان باید حرفه‌ای رفتار کنند. در فوتبال دنیا، بازیکنانی که دستمزدهای کلان می‌گیرند هرگز در چنین شرایطی علیه هم‌تیمی‌هایشان صحبت نمی‌کنند. در ایران متأسفانه برخی رفتارها هنوز آماتورگونه است و این به استقلال آسیب می‌زند. بازیکن باید در کنار هم‌تیمی خود بایستد، حتی اگر مشکل از او باشد، و تلاش کند با همدلی شرایط را تغییر دهد. چراکه قرار است یک فصل کامل در کنار هم بازی کنند.

مهرانپور در پایان خاطرنشان کرد: تنها خواسته من این است که تیم هرچه سریع‌تر از این شرایط خارج شود و نتایج خوبی کسب کند. هواداران استقلال واقعاً گناه دارند و سزاوار شادی هستند. امیدوارم استقلال بتواند در لیگ برتر با عملکرد بهتر، بار دیگر لبخند را به چهره هوادارانش بازگرداند.